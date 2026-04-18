Американцы продолжают заниматься пиратством и морским разбоем под предлогом так называемой блокады Ормузского пролива. Чтобы обезопасить судоходство, Иран восстановил военный контроль над акваторией. Напомним, положение застрявших в проливе танкеров временно улучшилось прошлой ночью после вступления в силу достигнутого при посредничестве штатов 10-дневного перемирия между Ливаном и Израилем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ответ на эту договоренность Иран восстановил проход, и десятки судов активно начали тянуться в залив. Штаты же решили, что на этом цепочку дипломатических уступок можно закончить и развернули свыше 20 танкеров назад. При этом перемирие Ливана и Израиля, которое Трамп уже засчитал себе как девятую завершенную войну, весьма зыбкое.

Накануне первого раунда американо-иранской встречи 11 апреля Тегеран потребовал от США заставить Израиль прекратить бомбить Ливан. Американцы же, спасая переговорный фон, принялись гасить 80-летнюю вражду Бейрута и Тель-Авива через посредника. Только вот лично вести диалог Израиль и Ливан в будущем не желают. И пусть одно из условий Тегерана выполняется с натяжкой, основное требование – оставить в покое ядерную программу Исламской Республики – Штаты судя по всему удовлетворять не намерены.

Второй этап переговоров, по заверениям американской стороны, намечен на 19 апреля, но срыв блокадных обязательств Вашингтоном уже поставил эту встречу под вопрос. К тому же перемирие между сторонами истекает 22 апреля. И без реальных шагов от американской администрации его никто продлевать не станет.