Александр Тищенко: «Европа летит в пропасть миграционного кризиса, считает этажи и проклинает законы всемирного тяготения»

Александр Тищенко, эксперт в области национальной безопасности:

Европа летит в пропасть миграционного кризиса, считает этажи и проклинает законы всемирного тяготения. Если детализировать, то соглашение о реадмиссии давало больше Европе, чем нам. Потому что Европа могла по ходатайству одной из стран отправить к нам мигрантов, которых считала ненадежными в отношении пребывания на их территории, и потом уже Беларусь должна была их депортировать или отправлять за свой счет. Помимо размещения, питания, различных юридических аспектов, социальных аспектов, переводов, это все далеко не дешевый вопрос. И почему Европа была инициатором и длительное время настаивала на соглашении? Потому что она таким образом снимала с себя всю эту нагрузку и ответственность. И вот этот фильтр, который они рассчитывали сделать из нашей страны, миграционный, должен был работать в первую очередь на Европу.