Александр Тищенко: «Европа летит в пропасть миграционного кризиса, считает этажи и проклинает законы всемирного тяготения»
Новости Беларуси. С тех пор как неутомимые борцы за демократию решили осчастливить жителей стран Ближнего Востока, способствуя, а где-то даже инициируя смену местных укладов, Европейский союз борется с потоком нелегальной миграции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ответная мера. В парламент поступит законопроект о приостановлении соглашения о реадмиссии с ЕС. Подробнее здесь.
Александр Тищенко, эксперт в области национальной безопасности:
Европа летит в пропасть миграционного кризиса, считает этажи и проклинает законы всемирного тяготения. Если детализировать, то соглашение о реадмиссии давало больше Европе, чем нам. Потому что Европа могла по ходатайству одной из стран отправить к нам мигрантов, которых считала ненадежными в отношении пребывания на их территории, и потом уже Беларусь должна была их депортировать или отправлять за свой счет. Помимо размещения, питания, различных юридических аспектов, социальных аспектов, переводов, это все далеко не дешевый вопрос. И почему Европа была инициатором и длительное время настаивала на соглашении? Потому что она таким образом снимала с себя всю эту нагрузку и ответственность. И вот этот фильтр, который они рассчитывали сделать из нашей страны, миграционный, должен был работать в первую очередь на Европу.
Стоит сказать, помимо санкционного давления, официальный Минск обвиняли и продолжают в создании миграционного кризиса на границах с Литвой и Польшей.
Александр Тищенко:
Они пытаются это выдавливать силой с помощью армии, полиции, пограничных служб, собак, газа, специального оружия, огнестрельного оружия. У них сегодня нет тех инструментов, они лишились из-за своей политики в отношении Беларуси этих инструментов. Поэтому они идут на первобытные способы.