В Беларуси почти завершили сев ранних зерновых и зернобобовых без учёта кукурузы, гречихи и проса

И начнем с обеспечения продовольственной безопасности страны. Опытные механизаторы, современная техника, обеспеченность семенами и удобрениями – все это способствуют качественному проведению весенних полевых работ. Сев ранних зерновых и зернобобовых (без кукурузы, гречихи и проса) в целом приближается к финишу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Значительно ускорился сев сахарной свеклы, льна. Приступили и к кукурузе. Под нее отведено миллион 250 тысяч гектаров – это на уровне 2024 года. Одновременно на полях идет вторая подкормка озимых зерновых, рапса. Основа высокого урожая – хорошая заправка почвы питательными веществами. Рабочий день для аграриев начинается в 5-6 утра, чтобы техника могла как можно быстрее выйти в поля. Природа благоприятствует земледельцам, и это позволило существенно нарастить темпы работ. Поставленные задачи решаются в комплексе, а новые планы не кажутся невыполнимыми. Порядок на каждом клочке земли – общегосударственный посыл в Год благоустройства.