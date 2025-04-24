Эта собака сыграла главную роль в фильме «Каруза»! Узнали у хозяйки, как проходили съёмки

На днях, как вам известно, в столичном кинотеатре «Победа» состоялся премьерный показ фильма «Каруза» молодого режиссера-постановщика Ивана Харатьяна. Мы рассказывали о ленте. Это история жизни маленького Мити и его верного друга собаки по кличке Каруза, которым вместе пришлось выживать в блокадном Ленинграде. Кстати, фильм основан на реальной истории. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Надежда Вирочкина, хозяйка собаки и Анастасия Шалик, кинолог. Юрий Царев, ведущий:

Расскажите про породу и как с ней пришлось работать в кино?

Анастасия Шалик, кинолог:

Работа в кино – это сложно. Порода в работе тоже непростая. Заниматься нужно с маленького возраста. Мы занимались два года дрессировкой и воспитанием. Надежда Вирочкина, хозяйка собаки:

Мы выходили с четырех месяцев на занятия. Наша цель была не научить ее командам «сидеть», «лежать», «давать лапу», нам нужна была собака, которая могла принимать наши правила дома. Она должна быть послушная, она должна быть управляемая. В любой ситуации, где бы мы ни оказались, мы ее можем спокойно отпустить, хотя не все рады, когда собака без поводка. Мы знаем, что по любой команде она вернется, она послушная, она придет. Вот это была наша цель похода к кинологу. История о собаке, которая спасла от голодной смерти 16 человек. Пообщались с создателями фильма «Каруза» – подробности здесь. Александр Меженный, ведущий:

Как оказались вы в киноиндустрии?