Эта собака сыграла главную роль в фильме «Каруза»! Узнали у хозяйки, как проходили съёмки
На днях, как вам известно, в столичном кинотеатре «Победа» состоялся премьерный показ фильма «Каруза» молодого режиссера-постановщика Ивана Харатьяна. Мы рассказывали о ленте. Это история жизни маленького Мити и его верного друга собаки по кличке Каруза, которым вместе пришлось выживать в блокадном Ленинграде. Кстати, фильм основан на реальной истории.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Надежда Вирочкина, хозяйка собаки и Анастасия Шалик, кинолог.
Юрий Царев, ведущий:
Расскажите про породу и как с ней пришлось работать в кино?
Анастасия Шалик, кинолог:
Работа в кино – это сложно. Порода в работе тоже непростая. Заниматься нужно с маленького возраста. Мы занимались два года дрессировкой и воспитанием.
Надежда Вирочкина, хозяйка собаки:
Мы выходили с четырех месяцев на занятия. Наша цель была не научить ее командам «сидеть», «лежать», «давать лапу», нам нужна была собака, которая могла принимать наши правила дома. Она должна быть послушная, она должна быть управляемая. В любой ситуации, где бы мы ни оказались, мы ее можем спокойно отпустить, хотя не все рады, когда собака без поводка. Мы знаем, что по любой команде она вернется, она послушная, она придет. Вот это была наша цель похода к кинологу.
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Александр Меженный, ведущий:
Как оказались вы в киноиндустрии?
Надежда Вирочкина:
Нам предложила Анастасия показать фотографию Аби. Мы сделали обычное домашнее фото. Нам позвонили, сказали, что вы по фото утверждены на роль в фильме. Мы совершенно спокойно к этому отнеслись, думали, возможно, какая-то сюжетная роль, где-то пробежала охотничья собака и тому подобное. Это не сюжетная роль, это не какие-то эпизоды, это целое кино, она еще и главная героиня. Мы, конечно, были в шоке, ничего не сказать. Мало верили в то, что нас возьмут, потому что съемок у нас, конечно же, никогда не было. Одно дело — мы ходим на занятия, другое дело – съемочная площадка. Нам предложили личную встречу, на которой мы уже познакомились с режиссером. Вот так состоялось наше знакомство.
Анастасия Шалик:
На съемочной площадке было очень интересно, работать с собакой было очень комфортно. Она вошла в роль актрисы, что бывает редко, что собака становится актрисой. Все трюки мы делали очень хорошо. Реквизит она никакой не съела. Очень было сложно, мы работали с настоящей едой, она мясо несла, но она его не съела. Она хорошо играла свою роль.
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