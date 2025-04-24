ГПК: въезда в Евросоюз ожидают более 3600 автомобилей

По данным на 10 часов утра 24 апреля, в очереди на въезд в ЕС стоят 2 180 грузовых авто. Об этом информирует Госпогранкомитет Республики Беларусь.

Меньше всего фур за сутки приняли в литовском Мядининкае (Каменный Лог). Контрольные службы сопредельной стороны пропустили на свою территорию 12% транспорта от нормы.

На польском пункте пропуска Кукурыки (Козловичи) приняли 61% большегрузов. В очереди — 1060 грузовых авто.

Въезда в Латвию через Патерниеки (Григоровщина) ожидают 400 фур. Сотрудники данного погранперехода пропустили на латвийскую территорию за сутки 27% авто от нормы.

На белорусской территории перед польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) находятся 1450 авто и 20 автобусов. Сопредельные контрольные службы за сутки оформили 35% легковушек от нормы.

На въезд в Литву перед погранпереходами Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони) фиксируется 30 единиц легкового транспорта.