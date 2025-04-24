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«Терпение иссякает». Трамп разочаровался в Зеленском из-за Крыма

24 апреля 2025 07:48
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Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что глава США Дональд Трамп разочаровался в украинском лидере Владимире Зеленском, потому что тот отказался признавать Крым российским. Об этом пишет РИА Новости.

«Президент разочарован, его терпение иссякает», – сказала она.

«Терпение иссякает». Трамп разочаровался в Зеленском из-за Крыма-1

Фото: pixabay

Это, по мнению Трампа, мешает мирным переговорам.

При этом ранее запланированные на 23 апреля переговоры перенесли по причине отмены участия госсекретаря США Марка Рубио и спецпосланника Стива Уиткоффа.

США предлагают план урегулирования конфликта, который предусматривает признание Крыма российским, но без предоставления гарантий безопасности Украине.

# Международная политика

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