«Терпение иссякает». Трамп разочаровался в Зеленском из-за Крыма

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что глава США Дональд Трамп разочаровался в украинском лидере Владимире Зеленском, потому что тот отказался признавать Крым российским. Об этом пишет РИА Новости.

«Президент разочарован, его терпение иссякает», – сказала она.