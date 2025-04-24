«Терпение иссякает». Трамп разочаровался в Зеленском из-за Крыма

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что глава США Дональд Трамп разочаровался в украинском лидере Владимире Зеленском, потому что тот отказался признавать Крым российским. Об этом пишет РИА Новости.
«Президент разочарован, его терпение иссякает», – сказала она.
Это, по мнению Трампа, мешает мирным переговорам.
При этом ранее запланированные на 23 апреля переговоры перенесли по причине отмены участия госсекретаря США Марка Рубио и спецпосланника Стива Уиткоффа.
США предлагают план урегулирования конфликта, который предусматривает признание Крыма российским, но без предоставления гарантий безопасности Украине.