Прямой эфир

Активисты в Чикаго устроили символические похороны гражданских свобод

24 апреля 2025 07:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В США нарастает волна протестов против политики администрации Дональда Трампа. Сотни людей вышли на улицы Чикаго, обвиняя Белый дом в уничтожении демократии в стране, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Активисты в Чикаго устроили символические похороны гражданских свобод-2

Демонстранты устроили символические похороны гражданских свобод. По мнению протестующих, Соединенные Штаты скатываются к диктатуре и тоталитарному правлению. Об этом говорят попытки изменить избирательную систему и сделать выборы непрозрачными и нечестными. Возмущение американцев вызывают многочисленные попытки администрации Трампа подавить инакомыслие и подмять под себя суды, которые призваны защищать права граждан. Демонстранты потребовали остановить нападки на СМИ и прекратить уничтожать свободу слова в США.

# Акции протеста

Другие новости рубрики

Все новости
«Терпение иссякает». Трамп разочаровался в Зеленском из-за Крыма
24 апреля 2025 07:48

«Терпение иссякает». Трамп разочаровался в Зеленском из-за Крыма

Латвия заставит белорусов уведомлять о въезде в страну через шенгенскую зону
24 апреля 2025 07:43

Латвия заставит белорусов уведомлять о въезде в страну через шенгенскую зону

Опять победа. «Вашингтон» снова обыграл «Монреаль» в Кубке Стэнли
24 апреля 2025 07:41

Опять победа. «Вашингтон» снова обыграл «Монреаль» в Кубке Стэнли