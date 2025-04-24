Активисты в Чикаго устроили символические похороны гражданских свобод

В США нарастает волна протестов против политики администрации Дональда Трампа. Сотни людей вышли на улицы Чикаго, обвиняя Белый дом в уничтожении демократии в стране, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демонстранты устроили символические похороны гражданских свобод. По мнению протестующих, Соединенные Штаты скатываются к диктатуре и тоталитарному правлению. Об этом говорят попытки изменить избирательную систему и сделать выборы непрозрачными и нечестными. Возмущение американцев вызывают многочисленные попытки администрации Трампа подавить инакомыслие и подмять под себя суды, которые призваны защищать права граждан. Демонстранты потребовали остановить нападки на СМИ и прекратить уничтожать свободу слова в США.