WSJ: США изучают возможность снижения таможенных пошлин для КНР

В администрации лидера США Дональда Трампа рассматривается вопрос о снижении пошлин на китайский импорт, чтобы смягчить напряженность в отношениях с Пекином. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на The Wall Street Journal.

Пошлины могут быть снижены до 50-65%, при этом возможно применение многоуровневого подхода: 35% на товары, не представляющие угрозы безопасности, и 100% на товары, имеющие стратегическое значение.

Ранее Трамп установил «ответные» пошлины, которые достигли 125 % для Китая. Решение о снижении пошлин пока не принято.