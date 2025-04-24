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WSJ: США изучают возможность снижения таможенных пошлин для КНР

24 апреля 2025 08:09
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В администрации лидера США Дональда Трампа рассматривается вопрос о снижении пошлин на китайский импорт, чтобы смягчить напряженность в отношениях с Пекином. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на The Wall Street Journal.

WSJ: США изучают возможность снижения таможенных пошлин для КНР-1

Фото: pixabay

Пошлины могут быть снижены до 50-65%, при этом возможно применение многоуровневого подхода: 35% на товары, не представляющие угрозы безопасности, и 100% на товары, имеющие стратегическое значение.

Ранее Трамп установил «ответные» пошлины, которые достигли 125 % для Китая. Решение о снижении пошлин пока не принято.

# Международная политика

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