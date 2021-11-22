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Виталий Милонов в лагере беженцев: единственное оружие, которое я видел у мигрантов, – пластмассовый пистолет

22 ноября 2021 11:18
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Новости Беларуси. Больше двух тысяч беженцев, временно размещенных в логистическом центре под Гродно, продолжают надеяться на гуманитарный коридор через Польшу и по-прежнему рассчитывают, что их все-таки пустят туда, где обещали теплый прием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Беларусь не цель. И сотни людей, бегущих от разрухи и отсутствия перспектив в их странах, продолжают попытки попасть в благополучную Европу. Но как встречают по ту сторону? Практически каждый день мы получаем шокирующие кадры.  

Григорий Азаренок, политический обозреватель:  
Польша по-прежнему забрасывает мир откровенно бредовыми фейками. Об этом высказался депутат Госдумы России Виталий Милонов.  

Виталий Милонов в лагере беженцев: единственное оружие, которое я видел у мигрантов, – пластмассовый пистолет-1

Виталий Милонов, депутат Госдумы России:  
Знаете, я видел один пластмассовый пистолет, с которым играли дети. Это единственное оружие, которое я видел у мигрантов. Польская пропаганда, это надо понимать, всегда была второго, если не третьего, сорта. Я не знаю, на каких идиотов они рассчитаны. Видимо, сами недалекие польские журналисты делают такой же продукт. Специально сюда приехал, чтобы не по словам других людей, а самому иметь возможность рассказать, что здесь происходит.  

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Григорий Азарёнок # Виталий Милонов # Фотофакт

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