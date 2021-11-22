Виталий Милонов в лагере беженцев: единственное оружие, которое я видел у мигрантов, – пластмассовый пистолет

Новости Беларуси. Больше двух тысяч беженцев, временно размещенных в логистическом центре под Гродно, продолжают надеяться на гуманитарный коридор через Польшу и по-прежнему рассчитывают, что их все-таки пустят туда, где обещали теплый прием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь не цель. И сотни людей, бегущих от разрухи и отсутствия перспектив в их странах, продолжают попытки попасть в благополучную Европу. Но как встречают по ту сторону? Практически каждый день мы получаем шокирующие кадры.

Григорий Азаренок, политический обозреватель:

Польша по-прежнему забрасывает мир откровенно бредовыми фейками. Об этом высказался депутат Госдумы России Виталий Милонов.