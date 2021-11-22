«Чокеры остаются с нами». Какие украшения носить зимой 2021-2022?

В самую капризную погоду можно стать солнцем. Достаточно парочки стильных украшений. Королем остается металл – жатый и глянцевый, массивный и многослойный. Комета на улицах города. Расставить акценты просто. Серебро подойдет леди с холодным цветотипом, золото – с теплым.

Елена Турбай, стилист:

Один из трендов этого сезона – цепи. Я рекомендую выбирать менее объемные цепи, но миксовать их между собой. Например, три цепи разного уровня – это смотрится очень здорово и стильно. Это могут быть и разнообразные пояса, которые мы можем использовать на платьях, джинсах. Здесь микс жатого металла, плюс минимальные серьги смотрятся очень интересно и дорого. Кольцо с ярким камнем повторяет рисунок на боди, что тоже смотрится очень гармонично. Аристократичный жемчуг напомнит о море и добавит роскоши Шанель. Дизайнеры расшивают им ободки, комбинируют с металлом. С ним легко выйти из офиса и стать звездой вечеринки. И да, много не бывает – постулат сезона.

Елена Турбай:

Сет, микс колец. Вы можете на одной руке использовать в виде минималистичного кольца плюс добавить сюда какой-то камень. На другой руке можно добавлять такие же минималистичные либо акцентные кольца. В данном комплекте вы можете увидеть, как красиво смотрятся в образе разные серьги из разного металла и разной формы. Если вы хотите добавить какое-то золотое изделие в комплект, миксануть его с серебром, что-нибудь должно присутствовать. Либо это пуговица с золотом, либо это пряжка на сумке, либо какой-то ремень, чтобы оно не выбивалось из целостности комплекта.

Моносерьги и асимметрия зажгут любой наряд. Быть гостьей из будущего и покорять галактику – миссия выполнима. Россыпь разноцветных камней также в модном ларце. А с шандельерами можно и в пир, и в мир. Серьги-люстры хороши и под бомбер, и под вечернее платье.

Елена Турбай:

Обратите свое внимание в этом сезоне на длинные подвески, причем они могут быть с разнообразными кулонами – крупными, мелкими. Когда вы используете их в образе, они тем самым вытягивают вашу шею. Будет здорово смотреться в комплектах в романтичном стиле. Чокеры остаются с нами, могут быть как из крупных цепей, так и из жемчуга. При выборе чокера обращайте внимание, чтобы он не укорачивал шею. Также сейчас в тренде серьги, браслеты в анималистичном стиле – в виде крупных змей, жуки, крупные цветы из разных металлов.