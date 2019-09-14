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Виртуозный дрифт, забег на шпильках и эстафета пожарных: как Минск праздновал День города?

14 сентября 2019 17:41
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Новости Беларуси. Самые яркие моменты Дня города. Как это было? В столице работало свыше сотни праздничных площадок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Нашему корреспонденту Екатерине Чичеровой не удалось побывать на всех, но полную картину дня в ее репортаже мы обязательно увидим.

Виртуозный дрифт, забег на шпильках и эстафета пожарных: как Минск праздновал День города?-1

По традиции, празднование Дня города началось с торжественного возложения цветов к обелиску «Минск – город-герой».

Виртуозный дрифт, забег на шпильках и эстафета пожарных: как Минск праздновал День города?-4

Поздравить столицу с праздником в знаковое место пришли горожане, руководство города, представители общественных объединений, молодёжь и ветераны.

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Основные праздничные мероприятия развернулись в центре города. Площадка у Дворца спорта приняла крупнейший мотофестиваль Европы H.O.G. Rally Minsk. Это финальный аккорд байкерского сезона.

Виртуозный дрифт, забег на шпильках и эстафета пожарных: как Минск праздновал День города?-7

Днём восьмитысячная колонна железных коней проделала путь от Кургана Славы и финишировала на Немиге.

8 тысяч байкеров приехали на H.O.G. Rally Minsk поздравить столицу с праздником

Гости из десятков стран мира громко и атмосферно поздравили горожан рёвом моторов.

Виртуозный дрифт, забег на шпильках и эстафета пожарных: как Минск праздновал День города?-10

В целом у Дворца спорта весь заряжали драйвом. Настоящую бурю эмоций у гостей вызвали состязания дрифт-автомобилистов и мотокаскадеров.

Виртуозный дрифт, забег на шпильках и эстафета пожарных: как Минск праздновал День города?-13

Немало огня празднику добавили соревнования спасателей-пожарных. За звание лучшего профессионала боролись участники из 11 стран. Беларусь представили 9 команд из разных регионов. Эстафету нужно было пройти за минимально короткое время в полном снаряжении – а это без малого 40 килограммов на себе.

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Виртуозный дрифт, забег на шпильках и эстафета пожарных: как Минск праздновал День города?-16

Верхний город, как обычно, собрал творческие коллективы и познакомил гостей с особенностями культуры разных стран.

Виртуозный дрифт, забег на шпильках и эстафета пожарных: как Минск праздновал День города?-19

У ратуши царили любовь и нежность. По традиции, 9 пар – по одной из каждого района столицы решили разделить день рождения своей новой семьи с праздником города, который их познакомил.

Виртуозный дрифт, забег на шпильках и эстафета пожарных: как Минск праздновал День города?-22

А в Первомайском районе молодые пары теперь смогут связать себя узами брака в по-настоящему праздничной атмосфере. День рождения столицы совпал с открытием местного ЗАГСа. После реконструкции здесь стало в 2 раза просторнее.

Виртуозный дрифт, забег на шпильках и эстафета пожарных: как Минск праздновал День города?-25

Олег Слижевский, министр юстиции Беларуси:
Безусловно, красивая обстановка будет добавлять и настроения и для молодоженов, и для гостей.

Виртуозный дрифт, забег на шпильках и эстафета пожарных: как Минск праздновал День города?-28

Попасть в разные эпохи без машины времени предлагали в парковой зоне на проспекте Победителей. Фестиваль исторической реконструкции «Мінск старажытны» рассказал гостям о десяти веках белорусской столицы.

Виртуозный дрифт, забег на шпильках и эстафета пожарных: как Минск праздновал День города?-31

Здесь же можно было совершить путешествие в Древний Рим, Великое княжество Литовское и проследить за событиями Первой и Второй мировых войн.

Виртуозный дрифт, забег на шпильках и эстафета пожарных: как Минск праздновал День города?-34

Массовые гулянья прошли во всех районах столицы. В Заводском праздник развернулся у «Чижовка-Арены». Драйва для тех, кто не поехал на Немигу, хватило. Виртуозный дрифт на уличных гонках особенно оценила мужская часть зрителей.

Виртуозный дрифт, забег на шпильках и эстафета пожарных: как Минск праздновал День города?-37

Виртуозный дрифт, забег на шпильках и эстафета пожарных: как Минск праздновал День города?-39

Дамы также могли посоревноваться в скорости. Только не на транспорте, а своим ходом – на шпильках.

Виртуозный дрифт, забег на шпильках и эстафета пожарных: как Минск праздновал День города?-42

Екатерина Чичерова, корреспондент:
От старта до финиша 50 метров. Не так много для марафонцев, но только девушки поймут, как трудно осилить эту дистанцию. Условия участия просты: возраст 18 плюс и высота каблука не меньше 5 сантиметров.

Виртуозный дрифт, забег на шпильках и эстафета пожарных: как Минск праздновал День города?-45



Самые маленькие заводчане соревновались на беговелах. Многим участникам едва исполнилось 2 года.

Виртуозный дрифт, забег на шпильках и эстафета пожарных: как Минск праздновал День города?-47

Всего в городе работали свыше сотни праздничных площадок. Только концертной программой не ограничились, было чем удивить как взрослых, так и детей.

# День города в Минске # общество # Олег Слижевский # Екатерина Чичерова # Фотофакт

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