Виртуозный дрифт, забег на шпильках и эстафета пожарных: как Минск праздновал День города?

Новости Беларуси. Самые яркие моменты Дня города. Как это было? В столице работало свыше сотни праздничных площадок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нашему корреспонденту Екатерине Чичеровой не удалось побывать на всех, но полную картину дня в ее репортаже мы обязательно увидим.

По традиции, празднование Дня города началось с торжественного возложения цветов к обелиску «Минск – город-герой».

Поздравить столицу с праздником в знаковое место пришли горожане, руководство города, представители общественных объединений, молодёжь и ветераны. Анатолий Адоньев: «Доказал народ нашей родной столицы и республики, что он победитель» Основные праздничные мероприятия развернулись в центре города. Площадка у Дворца спорта приняла крупнейший мотофестиваль Европы H.O.G. Rally Minsk. Это финальный аккорд байкерского сезона.

Днём восьмитысячная колонна железных коней проделала путь от Кургана Славы и финишировала на Немиге. 8 тысяч байкеров приехали на H.O.G. Rally Minsk поздравить столицу с праздником Гости из десятков стран мира громко и атмосферно поздравили горожан рёвом моторов.

В целом у Дворца спорта весь заряжали драйвом. Настоящую бурю эмоций у гостей вызвали состязания дрифт-автомобилистов и мотокаскадеров.

Немало огня празднику добавили соревнования спасателей-пожарных. За звание лучшего профессионала боролись участники из 11 стран. Беларусь представили 9 команд из разных регионов. Эстафету нужно было пройти за минимально короткое время в полном снаряжении – а это без малого 40 килограммов на себе. «Тренировки были очень тяжёлые»: пожарные из 11 стран борются за звание лучшего в Минске

Верхний город, как обычно, собрал творческие коллективы и познакомил гостей с особенностями культуры разных стран.

У ратуши царили любовь и нежность. По традиции, 9 пар – по одной из каждого района столицы решили разделить день рождения своей новой семьи с праздником города, который их познакомил.

А в Первомайском районе молодые пары теперь смогут связать себя узами брака в по-настоящему праздничной атмосфере. День рождения столицы совпал с открытием местного ЗАГСа. После реконструкции здесь стало в 2 раза просторнее.

Олег Слижевский, министр юстиции Беларуси:

Безусловно, красивая обстановка будет добавлять и настроения и для молодоженов, и для гостей.

Попасть в разные эпохи без машины времени предлагали в парковой зоне на проспекте Победителей. Фестиваль исторической реконструкции «Мінск старажытны» рассказал гостям о десяти веках белорусской столицы.

Здесь же можно было совершить путешествие в Древний Рим, Великое княжество Литовское и проследить за событиями Первой и Второй мировых войн.

Массовые гулянья прошли во всех районах столицы. В Заводском праздник развернулся у «Чижовка-Арены». Драйва для тех, кто не поехал на Немигу, хватило. Виртуозный дрифт на уличных гонках особенно оценила мужская часть зрителей.

Дамы также могли посоревноваться в скорости. Только не на транспорте, а своим ходом – на шпильках.

Екатерина Чичерова, корреспондент:

От старта до финиша 50 метров. Не так много для марафонцев, но только девушки поймут, как трудно осилить эту дистанцию. Условия участия просты: возраст 18 плюс и высота каблука не меньше 5 сантиметров.





Самые маленькие заводчане соревновались на беговелах. Многим участникам едва исполнилось 2 года.