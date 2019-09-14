«Уже двое у нас скончались, нас осталось трое». Почему инвалиды в Минске заперты в своих квартирах

Несколько месяцев назад на «горячую» линию программы «Добро пожаловаться» с криком о помощи обратился минчанин Виктор Етко.

Многочисленные обращения в соцслужбы и переписка с чиновниками эффекта не дали – пандуса в подъезде нет.

Чтобы выяснить, когда конструкцию установят в подъезде, съемочная группа СТВ направляется в ЖКХ. Но услышать вразумительный ответ корреспондентам так и не удается.

После выхода сюжета в эфир реакция инженера ЖЭСа разошлась на цитаты в Интернете и моментально превратилась в мем! Отзывы в интернете:

– Дорогу молодым!

– Он – будущее! Это точно.

– «Мы обещали ему, обещали, вот сколько раз обещали. И ни разу мы не дали конкретного отрицательного ответа». Вполне себе конкретный ответ ))

– Все, что нужно знать о ЖКХ. «Только слышу иногда, когда дети смеются на улице». Инвалид 2 года не может выйти из дома – нет пандуса С редакцией программы связались соцслужбы района. Там клятвенно заверили – подъемник в подъезде установят уже в этом году.

Екатерина Пыжик, директор ГУ «Территориальный центр социального обслуживания заводского района г. Минска»:

На данный момент на территории Заводского района проживает 632 гражданина, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, которым по заключению медико-реабилитационной комиссии требуются коляски. Таким гражданам установлено 272 подъемника, нуждаются на данный момент 52 гражданина в установке безбарьерной среды, которые будут включены максимально в программу на 20-21 год. У Етко Виктора Николаевича согласованы отступления, ему безбаръерная среда будет оборудована до конца 2019 года. Так как на данный момент разрабатывается проектно-сметная документация, на время пока нет безбарьерной среды, он может пользоваться услугами ассистента по сопровождению, он поможет выйти из подъезда и сопровождать на пути следования. В ЖКХ уточняют – из-за многочисленных согласований проекта подъемника процесс, действительно, растянулся на долгие месяцы. Но сейчас дело взято под особый контроль.

Григорий Казунко, заместитель директора по эксплуатации жилищного фонда ГУП «Жилищное коммунальное хозяйство Заводского района г. Минска»:

Мы не сидели, сложа руки, мы от ЖКХ, от администрации Заводского района начали писать в Комитет по труду, мы инициировали совещание в Мингорисполкоме, мы начали рассматривать варианты гусеничных подъемников. В июне работа в этом направлении наладилась. История Виктора Етко так взволновала зрителей нашей программы, что на «горячую» линию СТВ посыпались звонки с похожими проблемами. Клара Одинцова живет на улице Притыцкого – женщина тоже оказалась отрезанной от мира.

Клара Одинцова, жительница дома по адресу Притыцкого, 124-26:

У нас очень высокое крылечко – метр сорок высоты. Расстояние между каждыми ступеньками 15-16 см. Нам сказали: обращайтесь в территориальный центр. Ведь пять инвалидов в одном подъезде! Если бы был пандус, я, может быть, потихоньку со своей коляской смогла бы и спуститься. Но все время прошу посторонних людей. Неудобно просить все время (плачет). Вот такие дела.

За три года переписки с ЖКХ, администрацией района и соцслужбами у женщины собрался внушительная кипа бумаг. Но она ни на минуту не приблизилась к тому моменту, когда беспрепятственно сможет выйти из дома. Клара Одинцова:

Они нас держат только на обещаниях, что нет денег – вначале говорили, потом нам ответили, что деньги дополнительно выделены в январе 18 года. Нам только пишут: ваш вопрос на контроле, ваш вопрос на контроле. Уже двое у нас скончались, нас осталось трое. Но мы то, как инвалиды, а матери с колясками как мучаются? Уже последняя надежда на вас – на телевидение.

Женщина не опускает руки и продолжает борьбу. А ведь, кроме нее, в подъезде есть еще две соседки с инвалидностью. Женщины не хотят сидеть в четырех стенах и просят только об одном – дать возможность выйти на улицу. Пороги, высокая лестница и разломанные ступеньки. Выйти из дома без посторонней помощи практически невозможно. В это время службы дают неутешительный ответ – чтобы провести установку пандуса, они не могут найти застройщика.

Клара Одинцова:

Если нет посторонних, подняться, вообще, невозможно.

Больше всего обижает женщину, что в соседнем доме пандус давно установлен. Откуда взялась несправедливость?! За ответом съемочная группа СТВ направилась в ЖКХ.

Анатолий Марук, директор ГУП «Жилищное коммунальное хозяйство №2 Фрунзенского района г. Минска»:

Была разработана проектно-сметная документация, однако, исходя из заключения госстройэкспертизы, нам было отказано в получении этой проектно-сметной документации, в связи с тем, что технические нормативы не выдержаны на данном участке работы. Нами будет внесена корректировка в эту проектно-сметную документацию для устройства именно вертикальной подъемной платформы. Планируемый срок – это уже начало-середина 20 года.