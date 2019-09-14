Прямой эфир

«Уже двое у нас скончались, нас осталось трое». Почему инвалиды в Минске заперты в своих квартирах

14 сентября 2019 17:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Несколько месяцев назад на «горячую» линию программы «Добро пожаловаться» с криком о помощи обратился минчанин Виктор Етко.

«Уже двое у нас скончались, нас осталось трое». Почему инвалиды в Минске заперты в своих квартирах-1

Многочисленные обращения в соцслужбы и переписка с чиновниками эффекта не дали – пандуса в подъезде нет.

«Уже двое у нас скончались, нас осталось трое». Почему инвалиды в Минске заперты в своих квартирах-4

Чтобы выяснить, когда конструкцию установят в подъезде, съемочная группа СТВ направляется в ЖКХ. Но услышать вразумительный ответ корреспондентам так и не удается. 

«Уже двое у нас скончались, нас осталось трое». Почему инвалиды в Минске заперты в своих квартирах-7

После выхода сюжета в эфир реакция инженера ЖЭСа разошлась на цитаты в Интернете и моментально превратилась в мем!

Отзывы в интернете:
Дорогу молодым!
Он – будущее! Это точно.
«Мы обещали ему, обещали, вот сколько раз обещали. И ни разу мы не дали конкретного отрицательного ответа». Вполне себе конкретный ответ ))
Все, что нужно знать о ЖКХ.

«Только слышу иногда, когда дети смеются на улице». Инвалид 2 года не может выйти из дома – нет пандуса

С редакцией программы связались соцслужбы района. Там клятвенно заверили – подъемник в подъезде установят уже в этом году.  

«Уже двое у нас скончались, нас осталось трое». Почему инвалиды в Минске заперты в своих квартирах-10

Екатерина Пыжик, директор ГУ «Территориальный центр социального обслуживания заводского района г. Минска»:
На данный момент на территории Заводского района проживает 632 гражданина, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, которым по заключению медико-реабилитационной комиссии требуются коляски. Таким гражданам установлено 272 подъемника, нуждаются на данный момент 52 гражданина в установке безбарьерной среды, которые будут включены максимально в программу на 20-21 год.

У Етко Виктора Николаевича согласованы отступления, ему безбаръерная среда будет оборудована до конца 2019 года. Так как на данный момент разрабатывается проектно-сметная документация, на время пока нет безбарьерной среды, он может пользоваться услугами ассистента по сопровождению, он поможет выйти из подъезда и сопровождать на пути следования.

В ЖКХ уточняют – из-за многочисленных согласований проекта подъемника процесс, действительно, растянулся на долгие месяцы. Но сейчас дело взято под особый контроль.

«Уже двое у нас скончались, нас осталось трое». Почему инвалиды в Минске заперты в своих квартирах-13

Григорий Казунко, заместитель директора по эксплуатации жилищного фонда ГУП «Жилищное коммунальное хозяйство Заводского района г. Минска»:
Мы не сидели, сложа руки, мы от ЖКХ, от администрации Заводского района начали писать в Комитет по труду, мы инициировали совещание в Мингорисполкоме, мы начали рассматривать варианты гусеничных подъемников. В июне работа в этом направлении наладилась.

История Виктора Етко так взволновала зрителей нашей программы, что на «горячую» линию СТВ посыпались звонки с похожими проблемами. Клара Одинцова живет на улице Притыцкого – женщина тоже оказалась отрезанной от мира.

«Уже двое у нас скончались, нас осталось трое». Почему инвалиды в Минске заперты в своих квартирах-16

Клара Одинцова, жительница дома по адресу Притыцкого, 124-26:
У нас очень высокое крылечко – метр сорок высоты. Расстояние между каждыми ступеньками 15-16 см. Нам сказали: обращайтесь в территориальный центр. Ведь пять инвалидов в одном подъезде! Если бы был пандус, я, может быть, потихоньку со своей коляской смогла бы и спуститься. Но все время прошу посторонних людей. Неудобно просить все время (плачет). Вот такие дела.

«Уже двое у нас скончались, нас осталось трое». Почему инвалиды в Минске заперты в своих квартирах-19

За три года переписки с ЖКХ, администрацией района и соцслужбами у женщины собрался внушительная кипа бумаг. Но она ни на минуту не приблизилась к тому моменту, когда беспрепятственно сможет выйти из дома. 

Клара Одинцова: 
Они нас держат только на обещаниях, что нет денег – вначале говорили, потом нам ответили, что деньги дополнительно выделены в январе 18 года. Нам только пишут: ваш вопрос на контроле, ваш вопрос на контроле. Уже двое у нас скончались, нас осталось трое. Но мы то, как инвалиды, а матери с колясками как мучаются? Уже последняя надежда на вас – на телевидение.

«Уже двое у нас скончались, нас осталось трое». Почему инвалиды в Минске заперты в своих квартирах-22

Женщина не опускает руки и продолжает борьбу. А ведь, кроме нее, в подъезде есть еще две соседки с инвалидностью. Женщины не хотят сидеть в четырех стенах и просят только об одном – дать возможность выйти на улицу. 

Пороги, высокая лестница и разломанные ступеньки. Выйти из дома без посторонней помощи практически невозможно. В это время службы дают неутешительный ответ – чтобы провести установку пандуса, они не могут найти застройщика. 

«Уже двое у нас скончались, нас осталось трое». Почему инвалиды в Минске заперты в своих квартирах-25

Клара Одинцова: 
Если нет посторонних, подняться, вообще, невозможно.

«Уже двое у нас скончались, нас осталось трое». Почему инвалиды в Минске заперты в своих квартирах-28

Больше всего обижает женщину, что в соседнем доме пандус давно установлен. Откуда взялась несправедливость?! За ответом съемочная группа СТВ направилась в ЖКХ.

«Уже двое у нас скончались, нас осталось трое». Почему инвалиды в Минске заперты в своих квартирах-31

  

Анатолий Марук, директор ГУП «Жилищное коммунальное хозяйство №2 Фрунзенского района г. Минска»:
Была разработана проектно-сметная документация, однако, исходя из заключения госстройэкспертизы, нам было отказано в получении этой проектно-сметной документации, в связи с тем, что технические нормативы не выдержаны на данном участке работы. Нами будет внесена корректировка в эту проектно-сметную документацию для устройства именно вертикальной подъемной платформы. Планируемый срок – это уже начало-середина 20 года.

«Уже двое у нас скончались, нас осталось трое». Почему инвалиды в Минске заперты в своих квартирах-34

Установят ли обещанный подъемник в этом доме – узнаем совсем скоро! Мы будем следить за развитием событий.

# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # общество # Григорий Казунко

Другие новости рубрики

Все новости
Как выбрать качественную осеннюю обувь?
14 сентября 2019 17:10

Как выбрать качественную осеннюю обувь?

Когда ждать заморозков? Народные приметы на неделю с 16 по 22 сентября
14 сентября 2019 17:04

Когда ждать заморозков? Народные приметы на неделю с 16 по 22 сентября

В честь него названа улица в Уручье. О Герое Советского Союза рассказали потомки Витольда Гинтовта
14 сентября 2019 17:04

В честь него названа улица в Уручье. О Герое Советского Союза рассказали потомки Витольда Гинтовта