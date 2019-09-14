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«Тренировки были очень тяжёлые»: пожарные из 11 стран борются за звание лучшего в Минске

14 сентября 2019 11:19
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Новости Беларуси. Сразу после церемонии у стелы «Минск – город-герой» по всему городу начали работу праздничные площадки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«День нашей родной столицы»: торжественное возложение цветов прошло у стелы «Минск – город-герой»

«Тренировки были очень тяжёлые»: пожарные из 11 стран борются за звание лучшего в Минске-1

Безусловно, самые яркие впечатления готовят организаторы гостям в центре столицы. Всю субботу вместе с минчанами проводят наши коллеги. На прямую связь со студией с проспекта Победителей вышла Ксения Худолей.

«Тренировки были очень тяжёлые»: пожарные из 11 стран борются за звание лучшего в Минске-4

Ксения Худолей, корреспондент:
На площадке у Дворца спорта за звание лучшего борются пожарные из 11 стран – Чехии, Бельгии, Украины, Литвы, Латвии, Польши, России и других. Беларусь сегодня представляют девять команд из разных уголков нашей страны. Вчера участники выступили в личных забегах, а сегодня соревнуются в командных. Все задания они выполняют в полной боевой экипировке, а это 40 килограммов.

«Тренировки были очень тяжёлые»: пожарные из 11 стран борются за звание лучшего в Минске-7

Кристина Даниленко, спасатель (Латвия):
Это реально такое сильное испытание для каждого из нас, и для девчонок – особенно.

«Тренировки были очень тяжёлые»: пожарные из 11 стран борются за звание лучшего в Минске-10

Наталья Бондаренко, спасатель (Беларусь):
Я бегаю уже два года. В этом году приехали более сильные девочки из Чехии, Украины, Эстонии. Мне нравится, удовольствие от этого получаю. Я знаю, к чему я иду.

«Тренировки были очень тяжёлые»: пожарные из 11 стран борются за звание лучшего в Минске-13

Александр Литвин, спасатель (Украина):
Тренировки были очень тяжелые. Очень много бегали башню и все остальное. Весь процесс рассказать сложно.

«Тренировки были очень тяжёлые»: пожарные из 11 стран борются за звание лучшего в Минске-16

Со своими сыновьями пришли на праздник. Очень нравятся соревнования.

«Тренировки были очень тяжёлые»: пожарные из 11 стран борются за звание лучшего в Минске-19

Город – какой он красивый! Выступление спасателей очень впечатлило.

«Тренировки были очень тяжёлые»: пожарные из 11 стран борются за звание лучшего в Минске-22

Все очень нравится, все подготовлено на высшем уровне.

«Тренировки были очень тяжёлые»: пожарные из 11 стран борются за звание лучшего в Минске-25

# День города в Минске # общество # Ксения Худолей # Кристина Даниленко # Наталья Бондаренко # Александр Литвин # Фотофакт

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