«Тренировки были очень тяжёлые»: пожарные из 11 стран борются за звание лучшего в Минске

Новости Беларуси. Сразу после церемонии у стелы «Минск – город-герой» по всему городу начали работу праздничные площадки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «День нашей родной столицы»: торжественное возложение цветов прошло у стелы «Минск – город-герой»

Безусловно, самые яркие впечатления готовят организаторы гостям в центре столицы. Всю субботу вместе с минчанами проводят наши коллеги. На прямую связь со студией с проспекта Победителей вышла Ксения Худолей.

Ксения Худолей, корреспондент:

На площадке у Дворца спорта за звание лучшего борются пожарные из 11 стран – Чехии, Бельгии, Украины, Литвы, Латвии, Польши, России и других. Беларусь сегодня представляют девять команд из разных уголков нашей страны. Вчера участники выступили в личных забегах, а сегодня соревнуются в командных. Все задания они выполняют в полной боевой экипировке, а это 40 килограммов.

Кристина Даниленко, спасатель (Латвия):

Это реально такое сильное испытание для каждого из нас, и для девчонок – особенно.

Наталья Бондаренко, спасатель (Беларусь):

Я бегаю уже два года. В этом году приехали более сильные девочки из Чехии, Украины, Эстонии. Мне нравится, удовольствие от этого получаю. Я знаю, к чему я иду.

Александр Литвин, спасатель (Украина):

Тренировки были очень тяжелые. Очень много бегали башню и все остальное. Весь процесс рассказать сложно.

Со своими сыновьями пришли на праздник. Очень нравятся соревнования.

Город – какой он красивый! Выступление спасателей очень впечатлило.