Оскар для работников разных профессий. В столице чествовали «Минчан года»

Новости Беларуси. В день рождения Минска уже стало доброй традицией чествовать лучших людей нашего города. На одной из таких церемоний побывала и Ксения Худолей.
Новости Беларуси. В день рождения Минска уже стало доброй традицией чествовать лучших людей нашего города. На одной из таких церемоний побывала и Ксения Худолей.
Ксения Худолей, корреспондент:
Мероприятие в этом году проходит в непривычном формате. Чествовать «Минчан года» будут на сцене под открытым небом.
Это 19-я церемония награждения победителей конкурса профессионального мастерства. Ежегодное соревнование среди работников самых разных сфер стало своего рода Оскаром для врачей, педагогов, спасателей и всех тех, кто делает жизнь столицы качественной и интересной.
Награды получат 11 минчан среди победителей кондитеры, инженеры, учителя, архитекторы. Каждого из них ждет денежный приз, но дело совсем не в деньгах, сказать искреннее «спасибо» этим людям сегодня пришли родные, коллеги, друзья, ученики и пациенты.
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