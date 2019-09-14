Оскар для работников разных профессий. В столице чествовали «Минчан года»

Новости Беларуси. В день рождения Минска уже стало доброй традицией чествовать лучших людей нашего города. На одной из таких церемоний побывала и Ксения Худолей.

Ксения Худолей, корреспондент:

Мероприятие в этом году проходит в непривычном формате. Чествовать «Минчан года» будут на сцене под открытым небом.

Это 19-я церемония награждения победителей конкурса профессионального мастерства. Ежегодное соревнование среди работников самых разных сфер стало своего рода Оскаром для врачей, педагогов, спасателей и всех тех, кто делает жизнь столицы качественной и интересной.