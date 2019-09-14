Под рёв моторов. 8 тысяч байкеров приехали на H.O.G. Rally Minsk поздравить столицу с праздником

Новости Беларуси. Безусловно самые яркие впечатления гостей ждут в центре столицы. Прямо сейчас на связь со студией с проспекта Победителей выходит Ксения Худолей.
Новости Беларуси. Безусловно самые яркие впечатления гостей ждут в центре столицы. Прямо сейчас на связь со студией с проспекта Победителей выходит Ксения Худолей.
Ксения Худолей, корреспондент:
Думаю, о том, что сейчас происходит у Дворца спорта можно догадаться по гулу моторов. Столица в свой день рождения уже традиционно принимает крупнейший мотофестиваль Европы – H.O.G. Rally Minsk. Это финальный аккорд байкерского сезона, и он, очевидно, будет ярким и очень громким.
Четыре года подряд мотолюбители со всего мира преодолевают тысячи километров, чтобы встретиться в белорусской столице. Минск теперь не просто транзитный город, а обязательная и уже любимая остановка.
В 2019 году на закрытие мотосезона приехали 8 тысяч байкеров. Это на тысячу больше, чем в прошлом. Ранним утром мотоколонна торжественно стартовала от Кургана Славы ко Дворцу спорта, чтобы вот так атмосферно и громко поздравить город с его праздником. Здесь, на финише, байкеров вместе с нами встречали организаторы мотослета.
Антон Сёмушкин, организатор H.O.G. Rally Minsk:
Байкеров объединяет любовь к вождению мотоцикла, к жизни. Эти люди такие же обычные, как и все. Это воспитанные люди, которых объединяют такие праздники, они могут собраться в одном месте, пообщаться. И не важно из какой ты страны, они могут быть из разных уголков мира – Америка, Канада, Европа, Россия, Беларусь. Тем более в рамках праздника города всем понравится, потому что на этой территории есть куча зон, где можно потренироваться, попрыгать, посмотреть, куча шоу. Это очень круто.
На проезжей части до самого вечера будут выступать дрифт-автомобилисты и мотокаскадеры. Запланировано еще несколько соревнований для профессионалов.
Вечером в небо над Свислочью поднимутся спортсмены на флайбордах. Летающие доски с неоновой подсветкой – достойный конкурент привычному праздничному салюту. Организаторы обещают, что такая альтернатива фейерверку понравится минчанам не меньше.
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