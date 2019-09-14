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Под рёв моторов. 8 тысяч байкеров приехали на H.O.G. Rally Minsk поздравить столицу с праздником

14 сентября 2019 14:27
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Новости Беларуси. Безусловно самые яркие впечатления гостей ждут в центре столицы. Прямо сейчас на связь со студией с проспекта Победителей выходит Ксения Худолей.

Под рёв моторов. 8 тысяч байкеров приехали на H.O.G. Rally Minsk поздравить столицу с праздником-1

Ксения Худолей, корреспондент:
Думаю, о том, что сейчас происходит у Дворца спорта можно догадаться по гулу моторов. Столица в свой день рождения уже традиционно принимает крупнейший мотофестиваль Европы – H.O.G. Rally Minsk. Это финальный аккорд байкерского сезона, и он, очевидно, будет ярким и очень громким.

Под рёв моторов. 8 тысяч байкеров приехали на H.O.G. Rally Minsk поздравить столицу с праздником-4

Четыре года подряд мотолюбители со всего мира преодолевают тысячи километров, чтобы встретиться в белорусской столице. Минск теперь не просто транзитный город, а обязательная и уже любимая остановка.

Под рёв моторов. 8 тысяч байкеров приехали на H.O.G. Rally Minsk поздравить столицу с праздником-7

Под рёв моторов. 8 тысяч байкеров приехали на H.O.G. Rally Minsk поздравить столицу с праздником-9

В 2019 году на закрытие мотосезона приехали 8 тысяч байкеров. Это на тысячу больше, чем в прошлом. Ранним утром мотоколонна торжественно стартовала от Кургана Славы ко Дворцу спорта, чтобы вот так атмосферно и громко поздравить город с его праздником. Здесь, на финише, байкеров вместе с нами встречали организаторы мотослета.

Под рёв моторов. 8 тысяч байкеров приехали на H.O.G. Rally Minsk поздравить столицу с праздником-12

Антон Сёмушкин, организатор H.O.G. Rally Minsk:
Байкеров объединяет любовь к вождению мотоцикла, к жизни. Эти люди такие же обычные, как и все. Это воспитанные люди, которых объединяют такие праздники, они могут собраться в одном месте, пообщаться. И не важно из какой ты страны, они могут быть из разных уголков мира – Америка, Канада, Европа, Россия, Беларусь. Тем более в рамках праздника города всем понравится, потому что на этой территории есть куча зон, где можно потренироваться, попрыгать, посмотреть, куча шоу. Это очень круто.

Под рёв моторов. 8 тысяч байкеров приехали на H.O.G. Rally Minsk поздравить столицу с праздником-15

На проезжей части до самого вечера будут выступать дрифт-автомобилисты и мотокаскадеры. Запланировано еще несколько соревнований для профессионалов.

Вечером в небо над Свислочью поднимутся спортсмены на флайбордах. Летающие доски с неоновой подсветкой – достойный конкурент привычному праздничному салюту. Организаторы обещают, что такая альтернатива фейерверку понравится минчанам не меньше.

Подробнее – в видеоматериале

# День города в Минске # общество # Антон Сёмушкин # Ксения Худолей # Фотофакт

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