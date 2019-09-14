«День нашей родной столицы»: торжественное возложение цветов прошло у стелы «Минск – город-герой»

Новости Беларуси. Город с почти десяти вековой историей. Минск отмечает День города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Город с почти десяти вековой историей. Минск отмечает День города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Традиционно официальное начало празднику было дано у стелы «Минск – город-герой». Здесь прошла торжественная церемония возложения цветов к обелиску.
Поздравить столицу с днем рождения пришли горожане, руководство города, представители общественности, молодежь и ветераны. В знак памяти о тех, кто сделал жизнь белорусов мирной, и благодаря кому столица стала по-настоящему любимой миллионами, сегодня звучало немало слов признательности.
Анатолий Адоньев, председатель Минского городского объединения ветеранов:
Это место святое, и здесь находится стела «Минск – город-герой». Доказал народ нашей родной столицы и республики, что он победитель. Родному городу-герою Минску я пожелаю удачи, здоровья, становиться еще краше, и чтобы он радовал сердца и души всему нашему народу. Ну а ветеранам, участникам войны, конечно, тоже приносил большое счастье.
День нашей родной столицы. Конечно, учить подрастающее поколение на своем примере быть в гуще таких важных гражданских событий. Потому что мы как белорусы, как патриоты, должны быть вместе со страной.