Как выбрать качественную осеннюю обувь?

Сентябрь подбирается к своему экватору, пришло время провести ревизию в шкафу и готовиться к осенней слякоти, в частности, проверить обувь.

Тем временем, в магазинах представили новые коллекции осенних сапожек и ботинок. Как выбрать качественные, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Валентина Телега, заместитель заведующей секцией женской обуви:

У нас есть разные предложения, начиная от спорта и заканчивая классикой. Представлен спорт: Турция, натуральная кожа, натуральный материал, носится хорошо, качество хорошее. Есть и китайская обувь, разные модели, расцветки.

В тренде будет красный, белый.

Чтобы понять, какое качество обуви, надо внимание обратить на внешний вид, на швы, на подошву, нет ли зазоров, каких-то пробелов в носовой части, в подпяточниках. Натуральное сырьё – это будет от 200 и 250 максимум.