Как выбрать качественную осеннюю обувь?

Сентябрь подбирается к своему экватору, пришло время провести ревизию в шкафу и готовиться к осенней слякоти, в частности, проверить обувь.
Сентябрь подбирается к своему экватору, пришло время провести ревизию в шкафу и готовиться к осенней слякоти, в частности, проверить обувь.
Тем временем, в магазинах представили новые коллекции осенних сапожек и ботинок. Как выбрать качественные, рассказали в программе «Плюс-минус».
Валентина Телега, заместитель заведующей секцией женской обуви:
У нас есть разные предложения, начиная от спорта и заканчивая классикой. Представлен спорт: Турция, натуральная кожа, натуральный материал, носится хорошо, качество хорошее. Есть и китайская обувь, разные модели, расцветки.
В тренде будет красный, белый.
Чтобы понять, какое качество обуви, надо внимание обратить на внешний вид, на швы, на подошву, нет ли зазоров, каких-то пробелов в носовой части, в подпяточниках. Натуральное сырьё – это будет от 200 и 250 максимум.
Алина Эварика, продавец секции мужской обуви:
Новая осенняя коллекция, более 40 моделей представлено, разная цветовая гамма, классические и более спортивные модели. Зачастую это натуральная кожа, внутри текстильная подкладка. Подошва сделана из полиуретана, также ещё из полиуретановой композиции.
Очень хорошая сцепкость с асфальтом, со скользкой поверхностью.
Это у нас модели из серии «Премьер», где используется кожа высшего класса как сверху, так и внутри.
Кроме отечественных производителей, представлена обувь из-за рубежа. Самая дорогая модель – это 200 рублей. За счёт высокой подошвы на осень прекрасно подойдёт.
Наталья Богач, продавец секции детской обуви:
Можно брать с небольшим запасом, чтобы в прохладную погоду надеть носок. Лучше брать кожаную, внутри чтобы подкладочка была – войлочный материал, либо баечка, она будет держать тепло. Подошва чтобы была потолще.
Вся обувь, в любом случае, практична. И облегчённая. То есть, если толстая подошва, это не значит, что она тяжёлая и её тяжело носить.
Обувь – 70 рублей. Искусственная – до 80.
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