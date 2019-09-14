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Как выбрать качественную осеннюю обувь?

14 сентября 2019 17:10
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Сентябрь подбирается к своему экватору, пришло время провести ревизию в шкафу и готовиться к осенней слякоти, в частности, проверить обувь.

Как выбрать качественную осеннюю обувь? -1

Тем временем, в магазинах представили новые коллекции осенних сапожек и ботинок. Как выбрать качественные, рассказали в программе «Плюс-минус»

Как выбрать качественную осеннюю обувь? -4

Валентина Телега, заместитель заведующей секцией женской обуви:
У нас есть разные предложения, начиная от спорта и заканчивая классикой. Представлен спорт: Турция, натуральная кожа, натуральный материал, носится хорошо, качество хорошее. Есть и китайская обувь, разные модели, расцветки.

В тренде будет красный, белый.

Чтобы понять, какое качество обуви, надо внимание обратить на внешний вид, на швы, на подошву, нет ли зазоров, каких-то пробелов в носовой части, в подпяточниках. Натуральное сырьё – это будет от 200 и 250 максимум.

Как выбрать качественную осеннюю обувь? -7

Алина Эварика, продавец секции мужской обуви:
Новая осенняя коллекция, более 40 моделей представлено, разная цветовая гамма, классические и более спортивные модели. Зачастую это натуральная кожа, внутри текстильная подкладка. Подошва сделана из полиуретана, также ещё из полиуретановой композиции.

Очень хорошая сцепкость с асфальтом, со скользкой поверхностью.

Это у нас модели из серии «Премьер», где используется кожа высшего класса как сверху, так и внутри.

Как выбрать качественную осеннюю обувь? -10

Кроме отечественных производителей, представлена обувь из-за рубежа. Самая дорогая модель – это 200 рублей. За счёт высокой подошвы на осень прекрасно подойдёт.

Как выбрать качественную осеннюю обувь? -13

Наталья Богач, продавец секции детской обуви:
Можно брать с небольшим запасом, чтобы в прохладную погоду надеть носок. Лучше брать кожаную, внутри чтобы подкладочка была – войлочный материал, либо баечка, она будет держать тепло. Подошва чтобы была потолще.

Вся обувь, в любом случае, практична. И облегчённая. То есть, если толстая подошва, это не значит, что она тяжёлая и её тяжело носить.

Обувь – 70 рублей. Искусственная – до 80.

«Настоящая осенняя, лето закончилось». Синоптики рассказали о погоде на неделю

# Обувь # общество # Валентина Телега # Алина Эварика # Наталья Богач

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