Виртуальный аферист украл 260 тысяч рублей. Пообщались с белорусами, которые пострадали от кибермошенников

С развитием IT-технологий значительная часть преступлений сегодня совершается в интернете. Например, криптовалютное мошенничество. Рост интереса белорусов к цифровым активам растет. И мошенники, зная об этом, придумывают различные преступные схемы с виртуальными деньгами и втягивают туда все больше людей, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

Ожидается 16 тысяч долларов, выведены будут. Там целая система процедур, которые надо оплачивать, но деньги потом возвращаются на карту. Я проплачивал, проплачивал, можно сказать, всю зарплату, деньги, которые были. Собирал и даже одалживал. До последнего они ведут меня к тому, чтобы оплатил – и получишь ты их хоть завтра. Я два платежа сделал и понял, что новый развод.

В итоге в даркнет из кармана мужчины утекло больше 4 000 рублей. Хакеры не дремлют и придумывают все новые и новые преступные схемы с цифровыми деньгами. Если набрать в поисковике слово «криптовалюта», то в первых же строчках отобразятся рекламные объявления: учим заработать на крипте. Причем цены на обучение совершенно реальные.

Например, в одной из компаний 8 онлайн-занятий за 650 белорусских рублей. К слову, столько же стоит полугодовое обучение английскому. Так там еще и сертификат на руки получите. В онлайн-школе по цифровой экономике диплом вряд ли выдадут. Да и перспектива разобраться за 8 занятий во всех хитросплетениях выглядит весьма сомнительно. Впрочем, иногда находятся и те, кто верит, что без какой-либо подготовки можно стать успешным брокером.

Сергей Нестеренко, заместитель начальника ОУР Советского РУВД Минска:

В Советское РУВД столицы обратился минчанин с заявлением о мошенничестве. Мужчина рассказал, что в сети Интернет нашел рекламу о дополнительном заработке и решил стать брокером – зарабатывать деньги на зарубежных торговых площадках. Перейдя по ссылке, пенсионер ввел свои данные, после чего с ним связался неизвестный, который представился финансовым специалистом и помог минчанину зарегистрироваться на платформе, а также создать личный кабинет. Ну а дальше, как говорится, дело техники. Пенсионер вносил крупные суммы денег, куратор, в свою очередь, умело поддерживал легенду об успешно проведенных сделках на бирже.

Началось у нас благополучно, они наторговали буквально за один месяц порядка 3 000 долларов. И когда возник вопрос о выводе их в Беларусь, начались странные ситуации: надо оплатить это, то и так далее. Разные платежи – вплоть до того, что брокерский сбор надо оплатить.

В результате минчанин лишился без малого 16 тысяч долларов. Жертвой аферистов в похожей преступной схеме стала и 50-летняя жительница Центрального района столицы. Женщина хотела заработать на криптовалютной бирже, но в итоге только лишилась почти 3 000 белорусских рублей.

Даша Денисова, старший инспектор группы информации и общественных связей Центрального РУВД Минска:

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Милиция напоминает: не верьте сомнительным объявлениям в мессенджерах, где предлагают заработать много и быстро. Будьте осторожны и внимательны. От вашей бдительности зависит сохранность вашего имущества.

Чаще всего неквалифицированные инвесторы теряют деньги именно из-за того, что путают финансовую пирамиду с инвестициями, приукрашенными историями про перспективные современные технологии. Эксперты по кибербезопасности рекомендуют тщательнее проверять тех, кому доверяете свои деньги. При этом универсальных инструментов для проверки нет. Высокая потенциальная доходность подразумевает и высокие риски, однако если брокер обещает рекордные заработки, есть вероятность, что это пирамида.

Екатерина Гарлинская, официальный представитель управления Следственного комитета по Минску:

Управление Следственного комитета по Минску в очередной раз обращает внимание граждан, что количество подобных преступлений растет. Не доверяйте неизвестным организациям, обещающим легкий и быстрый заработок на финансовых рынках в Сети. Прежде чем перечислять денежные средства на подобные интернет-ресурсы, проверьте отзывы о данном брокере.

Несмотря на все предупреждения со стороны следственных органов, многие то и дело продолжают ввязываться в подозрительные авантюры в Сети. Им приятно представлять свои новые просторные квартиры или дорогие авто, пусть даже они, как и цифровые миллионы, могут остаться только в воображении. В 2022 году наша страна была на 19-м месте в глобальном крипторейтинге. Белорусам принадлежит без малого 4 % мировых криптокошельков. Владелец одного из них – житель Минской области, который недавно стал жертвой кибермошенников.

Екатерина Цевелюк, начальник ОПК Фрунзенского РУВД Минска:

Заявителю в мессенджере написала девушка, которая представилась гражданкой иностранного государства. Новая знакомая предложила мужчине заработать на сделке с криптовалютой. Для этого в личном кабинете криптокошелька необходимо было перейти по ссылке, которую прислала иностранка. Девушка пообещала, что в случае пополнения баланса можно будет ежедневно получать процент от суммы. Потерпевший выполнил все условия и через месяц обнаружил, что с его криптокошелька списано более 28 тысяч долларов США.

Такая схема мошенничества называется фишинг, но это только один из видов криптовалютных афер. Иногда мошенники отправляют письма с угрозами, в которых утверждают, что у них есть компромат на пользователя Сети, например, свидетельства посещения им сайта для взрослых. Чтобы информация не всплыла, нужен выкуп в криптовалюте.

В мире сегодня работает почти полсотни криптобирж. Крупнейшая из них объединила 28 миллионов пользователей, а это по численности как три Беларуси. Потому многочисленные мошенники куют железо пока горячо и не гнушаются создавать лжеплатформы или фальшивые версии официальных криптокошельков. Все для того, чтобы вытащить из вкладчиков как можно больше денег.

Александр Рингевич, заместить начальника ГУПК МВД Беларуси:

С начала года сотрудники подразделений по противодействию киберпреступности пресекли деятельность 27 граждан, оказывающих услуги нелегальных сервисов по обмену криптовалют. Их незаконный доход составил почти 22 миллиона белорусских рублей. Указанные услуги востребованы в сфере мошенников, которые таким образом обналичивают и конвертируют похищенные деньги, перечисляют средства организаторам или другим участникам преступных схем.

Блокчейны, криптовалюты и Infinity Token стали для мошенников золотой жилой. Мало кто разбирается, как эти технологии работают и как отличить честный проект от мошеннической схемы. Вот и 35-летняя минчанка не распознала подвоха. Женщина думала, что инвестировала в светлое будущее, на деле же подарила свои накопления аферистам. Екатерина Гарлинская:

На протяжении двух недель потерпевшая под руководством куратора регистрировалась на сайтах, пополняла счет и осуществляла переводы. Когда женщина захотела вывести деньги, ей сообщили, что это невозможно. И только тогда она поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в милицию. Всего на счета, подконтрольные злоумышленникам, минчанка перечислила более 122 тысяч рублей.

Жертвой мошенников по похожему сценарию стала еще одна минчанка. Виртуальный аферист прибрал к рукам все накопления женщины – 260 тысяч рублей. А как только реальные деньги у потерпевшей закончились, заблокировал счета и пропал со всех радаров.

А вот на экранах скрины переписки еще одного пострадавшего с очередным лжетрейдером. Все как всегда, только в этой истории сюжет куда более закрученный. 36-летний минчанин хотел выгодно купить криптовалюту. Вышел на продавца, а тот связал его с посредником, который должен был забрать наличные. Дальше – как в кино.