Виртуальный аферист украл 260 тысяч рублей. Пообщались с белорусами, которые пострадали от кибермошенников
С развитием IT-технологий значительная часть преступлений сегодня совершается в интернете. Например, криптовалютное мошенничество. Рост интереса белорусов к цифровым активам растет. И мошенники, зная об этом, придумывают различные преступные схемы с виртуальными деньгами и втягивают туда все больше людей, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.
Ожидается 16 тысяч долларов, выведены будут. Там целая система процедур, которые надо оплачивать, но деньги потом возвращаются на карту. Я проплачивал, проплачивал, можно сказать, всю зарплату, деньги, которые были. Собирал и даже одалживал. До последнего они ведут меня к тому, чтобы оплатил – и получишь ты их хоть завтра. Я два платежа сделал и понял, что новый развод.
В итоге в даркнет из кармана мужчины утекло больше 4 000 рублей. Хакеры не дремлют и придумывают все новые и новые преступные схемы с цифровыми деньгами. Если набрать в поисковике слово «криптовалюта», то в первых же строчках отобразятся рекламные объявления: учим заработать на крипте. Причем цены на обучение совершенно реальные.
Например, в одной из компаний 8 онлайн-занятий за 650 белорусских рублей. К слову, столько же стоит полугодовое обучение английскому. Так там еще и сертификат на руки получите. В онлайн-школе по цифровой экономике диплом вряд ли выдадут. Да и перспектива разобраться за 8 занятий во всех хитросплетениях выглядит весьма сомнительно. Впрочем, иногда находятся и те, кто верит, что без какой-либо подготовки можно стать успешным брокером.
Сергей Нестеренко, заместитель начальника ОУР Советского РУВД Минска:
В Советское РУВД столицы обратился минчанин с заявлением о мошенничестве. Мужчина рассказал, что в сети Интернет нашел рекламу о дополнительном заработке и решил стать брокером – зарабатывать деньги на зарубежных торговых площадках. Перейдя по ссылке, пенсионер ввел свои данные, после чего с ним связался неизвестный, который представился финансовым специалистом и помог минчанину зарегистрироваться на платформе, а также создать личный кабинет.
Ну а дальше, как говорится, дело техники. Пенсионер вносил крупные суммы денег, куратор, в свою очередь, умело поддерживал легенду об успешно проведенных сделках на бирже.
Началось у нас благополучно, они наторговали буквально за один месяц порядка 3 000 долларов. И когда возник вопрос о выводе их в Беларусь, начались странные ситуации: надо оплатить это, то и так далее. Разные платежи – вплоть до того, что брокерский сбор надо оплатить.
В результате минчанин лишился без малого 16 тысяч долларов.
Жертвой аферистов в похожей преступной схеме стала и 50-летняя жительница Центрального района столицы. Женщина хотела заработать на криптовалютной бирже, но в итоге только лишилась почти 3 000 белорусских рублей.
Даша Денисова, старший инспектор группы информации и общественных связей Центрального РУВД Минска:
Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Милиция напоминает: не верьте сомнительным объявлениям в мессенджерах, где предлагают заработать много и быстро. Будьте осторожны и внимательны. От вашей бдительности зависит сохранность вашего имущества.
Чаще всего неквалифицированные инвесторы теряют деньги именно из-за того, что путают финансовую пирамиду с инвестициями, приукрашенными историями про перспективные современные технологии. Эксперты по кибербезопасности рекомендуют тщательнее проверять тех, кому доверяете свои деньги. При этом универсальных инструментов для проверки нет. Высокая потенциальная доходность подразумевает и высокие риски, однако если брокер обещает рекордные заработки, есть вероятность, что это пирамида.
Екатерина Гарлинская, официальный представитель управления Следственного комитета по Минску:
Управление Следственного комитета по Минску в очередной раз обращает внимание граждан, что количество подобных преступлений растет. Не доверяйте неизвестным организациям, обещающим легкий и быстрый заработок на финансовых рынках в Сети. Прежде чем перечислять денежные средства на подобные интернет-ресурсы, проверьте отзывы о данном брокере.
Несмотря на все предупреждения со стороны следственных органов, многие то и дело продолжают ввязываться в подозрительные авантюры в Сети. Им приятно представлять свои новые просторные квартиры или дорогие авто, пусть даже они, как и цифровые миллионы, могут остаться только в воображении.
В 2022 году наша страна была на 19-м месте в глобальном крипторейтинге. Белорусам принадлежит без малого 4 % мировых криптокошельков. Владелец одного из них – житель Минской области, который недавно стал жертвой кибермошенников.
Екатерина Цевелюк, начальник ОПК Фрунзенского РУВД Минска:
Заявителю в мессенджере написала девушка, которая представилась гражданкой иностранного государства. Новая знакомая предложила мужчине заработать на сделке с криптовалютой. Для этого в личном кабинете криптокошелька необходимо было перейти по ссылке, которую прислала иностранка. Девушка пообещала, что в случае пополнения баланса можно будет ежедневно получать процент от суммы. Потерпевший выполнил все условия и через месяц обнаружил, что с его криптокошелька списано более 28 тысяч долларов США.
Такая схема мошенничества называется фишинг, но это только один из видов криптовалютных афер. Иногда мошенники отправляют письма с угрозами, в которых утверждают, что у них есть компромат на пользователя Сети, например, свидетельства посещения им сайта для взрослых. Чтобы информация не всплыла, нужен выкуп в криптовалюте.
В мире сегодня работает почти полсотни криптобирж. Крупнейшая из них объединила 28 миллионов пользователей, а это по численности как три Беларуси. Потому многочисленные мошенники куют железо пока горячо и не гнушаются создавать лжеплатформы или фальшивые версии официальных криптокошельков. Все для того, чтобы вытащить из вкладчиков как можно больше денег.
Александр Рингевич, заместить начальника ГУПК МВД Беларуси:
С начала года сотрудники подразделений по противодействию киберпреступности пресекли деятельность 27 граждан, оказывающих услуги нелегальных сервисов по обмену криптовалют. Их незаконный доход составил почти 22 миллиона белорусских рублей. Указанные услуги востребованы в сфере мошенников, которые таким образом обналичивают и конвертируют похищенные деньги, перечисляют средства организаторам или другим участникам преступных схем.
Блокчейны, криптовалюты и Infinity Token стали для мошенников золотой жилой. Мало кто разбирается, как эти технологии работают и как отличить честный проект от мошеннической схемы. Вот и 35-летняя минчанка не распознала подвоха. Женщина думала, что инвестировала в светлое будущее, на деле же подарила свои накопления аферистам.
Екатерина Гарлинская:
На протяжении двух недель потерпевшая под руководством куратора регистрировалась на сайтах, пополняла счет и осуществляла переводы. Когда женщина захотела вывести деньги, ей сообщили, что это невозможно. И только тогда она поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в милицию. Всего на счета, подконтрольные злоумышленникам, минчанка перечислила более 122 тысяч рублей.
Жертвой мошенников по похожему сценарию стала еще одна минчанка. Виртуальный аферист прибрал к рукам все накопления женщины – 260 тысяч рублей. А как только реальные деньги у потерпевшей закончились, заблокировал счета и пропал со всех радаров.
А вот на экранах скрины переписки еще одного пострадавшего с очередным лжетрейдером. Все как всегда, только в этой истории сюжет куда более закрученный. 36-летний минчанин хотел выгодно купить криптовалюту. Вышел на продавца, а тот связал его с посредником, который должен был забрать наличные. Дальше – как в кино.
Эвелина Дручинина, старший инспектор ГИОС Октябрьского РУВД Минска:
Мужчины встретились, и потерпевший передал 27 тысяч рублей. После чего позвонил трейдеру. Последний пообещал минчанину перевести криптовалюту, однако вскоре перестал выходить на связь. Посредник, получивший от потерпевшего деньги для передачи трейдеру, попытался скрыться, но был задержан сотрудниками милиции. Оперативники установили, что задержанный и сам попался на уловки мошенника. Он передал аферисту свою цифровую валюту и ждал, когда тот перечислит ему деньги. Осознав, что его обманули, посредник решил забрать деньги потерпевшего, чтобы покрыть свои убытки. Возбуждено уголовное дело.
Мошенники воруют криптовалюту. Рассказываем, какое наказание грозит за такое преступление – подробности.