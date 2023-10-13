Мошенники воруют криптовалюту. Рассказываем, какое наказание грозит за такое преступление

С развитием IT-технологий значительная часть преступлений сегодня совершается в интернете. Например, криптовалютное мошенничество. Рост интереса белорусов к цифровым активам растет. И мошенники, зная об этом, придумывают различные преступные схемы с виртуальными деньгами и втягивают туда все больше людей, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

Сергей Шуманский, ведущий:

Существует множество видов криптовалютного мошенничества. Например, поддельные платформы для торговли криптой или фальшивые версии официальных криптокошельков с целью обмануть ничего не подозревающих пользователей. Еще один распространенный способ обмана инвесторов в криптовалюты – это поддельные приложения или ссылки, которые посещают граждане, желая обогатиться и вступить в диалог с предложениями, которые размещены на этих ресурсах. Жертвами криптомошенников в нашей стране ежегодно становятся тысячи человек. Причем речь идет о довольно серьезных суммах – десятках, а то и сотнях тысяч рублей. Перспектива легкого заработка так и манит белорусов не задумываясь расставаться с деньгами.

Сергей Шуманский:

С 2018 года физические и юридические лица в Беларуси имеют право владеть криптовалютой и совершать с ней различные сделки. Также в нашей стране официально действуют площадки, где можно законно купить или продать свою крипту. При этом анонимность криптовалюты привлекает в эту сферу как преступные элементы, так и участников «серого» рынка, которые никогда не пойдут на официальную площадку. Ведь там необходимо предоставить свои личные данные, а иногда и подтвердить источник происхождения денежных средств. Интерес к анонимному, а значит нелегальному приобретению криптовалюты сегодня имеется во всем мире. Беларусь не исключение. А как известно, если есть спрос, будет и предложение. О реальных преступлениях с виртуальной валютой смотрите в нашем сюжете.

Волна криптовалюты скоро снесет бумажные деньги. Надо успеть в последний вагон, убеждают сетевые пропагандисты. Криптовалюты и технология блокчейн, о которых сравнительно недавно еще мало кто знал, сегодня становятся все популярнее. На фоне экономического кризиса и нестабильности фондовых рынков люди все чаще рассматривают биткоины, эфириумы, альткоины и сотни других виртуальных валют как способ сохранить и приумножить свои сбережения. Белорусы тоже повально спешат вкладываться в виртуальную валюту. Нет пары тысяч евро за биткоин – не беда, есть аналоги подешевле. Только вот цифровая монета тоже может оказаться фальшивой.

К административной ответственности привлечен неработающий 20-летний житель Бреста. За незаконные услуги по купле-продаже криптовалюты ему грозит штраф, а также обращение в доход государства всей прошедшей через криптокошелек суммы, а это почти 1,5 миллиона рублей.

Сергей Гурецкий, вриод начальника ОПК Октябрьского РУВД Минска:

Напоминаем, Декретом Президента № 8 «О развитии цифровой экономики» для физических лиц – не резидентов Парка высоких технологий предпринимательская деятельность по обороту криптовалюты запрещена. Вышеупомянутый правовой акт нарушил еще один криптовалютчик-нелегал. На этот раз 23-летний житель Жодино. Молодого человека ждет аналогичное наказание.

А вот героям следующей истории отделаться административкой не получится. Фигуранты дела – сразу шестеро мужчин в возрасте от 31 до 43 лет, все граждане Беларуси. Им грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Деятельность связана была с движением денежных средств (как наличных, так и в электронном виде), различные платежные системы использовались, различные валюты.

Будучи участниками организованной преступной группы, обвиняемые путем модификации компьютерной информации похищали средства со счетов иностранных граждан. Следователи в течение пяти лет следили за связями фигурантов, в итоге всех действующих лиц преступной схемы удалось вывести на чистую воду. В результате своих действий аферисты выручили почти 300 миллионов рублей. Умышленно скрыли налоговую базу и не уплатили подоходный налог размером 37 миллионов рублей.

– Деньги, которые вы заработали от этой деятельности, ваши доходы, вы с них налоги платили?

– В принципе нет.

– Признаете, что не платили налоги?

– Признаю.