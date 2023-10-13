Наталья Кочанова награждена орденом святой праведной Софии, княгини Слуцкой

Новости Беларуси. Белорусское государство обеспечивает каждому гражданину социальные гарантии и возможности для самореализации. Об этом говорила сегодня в Полоцке спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Софийском соборе проходит масштабный форум, который собрал почти 300 человек.

Это совместная инициатива Совета Республики и Белорусской православной церкви, которая реализуется впервые и посвящена укреплению статуса семьи и популяризации традиционных ценностей. В Софийском соборе собрались многодетные семьи, депутаты, представители духовенства, системы образования, здравоохранения и социальной сферы. Спикеры говорили об укреплении института семьи, материнстве и детстве, ответственном отцовстве, мерах по предупреждению домашнего насилия, а также истоках духовности и связи поколений.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Тут очень много прозвучало мудрых мыслей, которые действительно сегодня важны для всех нас, потому что традиционные ценности, духовно-нравственные ценности, вообще совесть, справедливость – это то, о чем мы говорим, но это так необходимо каждому из нас и в целом нашему обществу.