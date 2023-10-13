Около тонны гуманитарной помощи собрали во Фрунзенском районе Минска для жителей Донбасса

В непростые времена крайне важно сохранять человечность и проявлять милосердие. К информационно-благотворительному проекту «Эстафета добра» сегодня, 13 октября, присоединились администрация и жители Фрунзенского района. Неравнодушные белорусы собрали около тонны ценного груза для жителей Донбасса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гуманитарную помощь передали в надежные руки: благотворительный фонд Алексея Талая доставит предметы личной гигиены, памперсы, детское питание и продукты тем, кто сейчас находятся в зоне конфликта. Примечательно, что передача прошла в канун Дня матери, одного из самых добрых и трогательных праздников. Благодаря фонду в Донбасс отправлены десятки тонн грузов с самым необходимым.

Алексей Талай, общественный деятель, директор благотворительного фонда:

Ручеек любви от белорусов важен, он действительно наполняет сердца и придает силы как-то дальше жить, как-то все это преодолевать и ждать победы. Все мы сегодня нацелены на это, на мир.

Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

И сегодня, когда планета горит, когда планета сталкивается с такими беспрецедентными вызовами и угрозами, очень важно проявлять милосердие. А у граждан Республики Беларусь ментально, это в крови, милосердие. И мы сегодня видим это показательно на примере проекта «Эстафета добра».