Фотографирует в дикой природе. Этот охотовед делает уникальные кадры животных

Анастасия Макееав, корреспондент:

Я свой лесной трофей уже нашла, а мы познакомимся с охотоведом, которому по силам не просто набрать грибов, а запечатлеть сериал из мира дикой природы. Лес его стихия. Минимум в офисе. Максимум на логойских просторах. Охотовед Сергей Семко трудится на малой родине уже 12 лет. Помогает регулировать численность животных, чтобы они жили в комфорте и пополняли потомство. Подкормка, охрана, организация охоты. В любимом деле некогда скучать. Анастасия Макеева:

Поделитесь с нами последними лесными новостями.

Сергей Семко, инженер по охотничьему хозяйству Логойского лесхоза:

Участились случаи появления золотистого шакала. Это поменьше волка зверь, он не представляет опасности для человека, больше для охотничьего хозяйства он может принести вреда. Увеличилась численность копытных, это скорее, больше всего связано не с потеплением климата, а с грамотным прогрессивным подходом к развитию охотничьего хозяйства. Это отмечается многими специалистами международного уровня.

Белорусская Швейцария подарила крылья. В школе рисовал море холмов. Отец-охотник еще больше подогрел интерес к природе. Поступил на лесоинженерное дело, спустя время стал фотографом-анималистом. В его объективе нет пресной статики, живые сюжеты, как кадры из фильма. Сергей Семко:

Любой выход – это приключение. Приходилось, к примеру, фотографировать орлана белохвоста, в холодный зимний день пришлось просидеть больше суток. Но самое ценное, люди не видят сложностей, но зато видят красивый кадр. И правда, от улыбки этого лося можно растаять. Фотоохота, что госпожа-удача, дело тонкое и непредсказуемое. Каждый лесной сезон полон событий. Осенью разгар рыцарских турниров у оленей. В декабре – у кабанов, в конце марта закипает кровь у зайцев, весна – время птичьих сольников и свадеб. Хороший свет и язык Маугли – ключ к трофею. Арсенал приманок всегда в багажнике. Сергей Семко:

Руками могу изобразить крик гонного зайца.

Подкормочные площадки – идеальная фотозона. В столовую с сухими и сочными кормами заглядывает немало копытных. Овощи и корнеплоды, все включено в витаминное меню. Поля специально засевают рапсом, овсом и не забывают про главное лакомство – саланцы, они, что чипсы для детей... Остается только ловить портреты. Сергей Семко:

У нас еще имеется вышка стационарная, в которой приятно не один час ожидать выхода зверя, можно запечатлеть сцены жизни животных, она также используется для учета этих животных. Мне хотелось заснять оленя, который во время гона будет реветь на фоне золотого осеннего леса. К этому снимку я шел около 5 лет. В поисках пушистых мордашек Сергей Семко объездил всю Беларусь. Из его серий уже можно составить биологический атлас. Вместе с коллегами из клуба фотографов дикой природы организуют выставки. Лучшие снимки украшают календари, печатные издания, интернет-порталы. Врожденный перфекционизм и творческий запал помогают совершенствоваться и открывать новые грани на планете Беларусь.