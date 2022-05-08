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VIP-гости и народный альбом памяти. К 9 Мая телеканал СТВ подготовил масштабный проект «Лица Победы»

08 мая 2022 17:32
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Новости Беларуси. Более четырех часов в эфире с эффектом погружения. К 9 Мая телеканал СТВ подготовил масштабный проект «Лица Победы». На площадке в 300 квадратных метров развернулись несколько тематических павильонов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

VIP-гости и народный альбом памяти. К 9 Мая телеканал СТВ подготовил масштабный проект «Лица Победы»-1

Особую атмосферу создают реквизиты из 40-х. Аутентичные атрибуты собирали по всему Минску, а еще больше корреспонденты собрали фактов о белорусах, которые сражались на всех фронтах Великой Отечественной. В распоряжении наших коллег оказались уникальные документы, которые дополняют историческую картину. Чтобы максимально погрузиться в те события, марафон разделен на четыре части, символизирующие четыре года отчаянной борьбы и долгожданной Победы.

Ширму в эфирные кулуары отодвинула Анастасия Ярощик-Корниенко.

VIP-гости и народный альбом памяти. К 9 Мая телеканал СТВ подготовил масштабный проект «Лица Победы»-3

8-летняя Виктория в большом телевизионном павильоне впервые. Трепетно и боязно одновременно. Ее снимают десятки камер. Но роль ребенку едва ли дается. Ей предстоит сыграть в проекте Татьяну Савичеву, школьницу, которая с начала блокады Ленинграда стала вести дневник. Записная книжка уцелела и стала одним из скорбных символов Великой Отечественной войны.

VIP-гости и народный альбом памяти. К 9 Мая телеканал СТВ подготовил масштабный проект «Лица Победы»-5

77-я годовщина с момента окончания войны. Этой великой дате и посвящается марафон «Лица Победы». Сотрудники СТВ масштабный проект готовили несколько месяцев. Спойлер: малоизвестные факты, телевизионная историческая повесть, основанная на реальных событиях.

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VIP-гости и народный альбом памяти. К 9 Мая телеканал СТВ подготовил масштабный проект «Лица Победы»-7

На связь со студией выйдут родственники капитана Ивана Флерова. Да, именно под его руководством знаменитая «Катюша» дала первый свой бой. Но потомки об этом подвиге узнают только в наши дни. Почему? Расскажут. В каждой семье есть свой герой, своя боль. Те самые фронтовые истории, которые бережно передают из поколения в поколение. VIP-гости в студии будут рассказывать о своих героях, и это не выдуманные персонажи из книжек, а родные бабушки и дедушки, которые завещали своим внукам беречь мир на земле.

VIP-гости и народный альбом памяти. К 9 Мая телеканал СТВ подготовил масштабный проект «Лица Победы»-9

Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:
Это, конечно, возможность вспомнить то, как нас воспитывал отец. Отец немного рассказывал о войне. После окончания училища в 44-м году (училище железнодорожных войск и военных сообщений, по фронтовому циклу девять месяцев учили) он получил назначение командиром взвода на 3-й Белорусский фронт. И войну завершал, День Победы встречал в Кенигсберге. Замечательный замысел. Хорошо, что студия оформлена именно так.

VIP-гости и народный альбом памяти. К 9 Мая телеканал СТВ подготовил масштабный проект «Лица Победы»-11

Юлия Бешанова, директор дирекции информационного вещания ЗАО «Столичное телевидение»:
Наш марафон называется «Лица Победы». Мы постарались всю историю Великой Отечественной войны, все трудные дороги до Берлина передать через судьбы людей, которых, оказывается, так много, мы еще не знаем. Надеюсь, что нашим марафоном мы сможем приоткрыть некоторые новые страницы в истории Великой Отечественной войны и в судьбах белорусов.

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VIP-гости и народный альбом памяти. К 9 Мая телеканал СТВ подготовил масштабный проект «Лица Победы»-13

Все вместе участники марафона от мала до велика создадут народный альбом памяти. Страшная трагедия перекроила судьбы сотен, миллионов семей и навсегда оставила незаживающие раны на теле истории.

VIP-гости и народный альбом памяти. К 9 Мая телеканал СТВ подготовил масштабный проект «Лица Победы»-15

Великую Отечественную войну надо помнить.

VIP-гости и народный альбом памяти. К 9 Мая телеканал СТВ подготовил масштабный проект «Лица Победы»-17

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:
Это финальные аккорды монтажа. Уже завтра в эфире более четырех часов нон-стоп масштабный проект «Лица Победы». Теперь главное – не пропустить и присоединиться.

VIP-гости и народный альбом памяти. К 9 Мая телеканал СТВ подготовил масштабный проект «Лица Победы»-19

Оркестр прямо в студии вживую напомнит бессмертные музыкальные произведения о героизме, силе духа и радости Победы.

# Великая Отечественная война # Дмитрий Мезенцев # Анастасия Ярощик-Корниенко # Юлия Бешанова

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