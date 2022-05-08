VIP-гости и народный альбом памяти. К 9 Мая телеканал СТВ подготовил масштабный проект «Лица Победы»

Новости Беларуси. Более четырех часов в эфире с эффектом погружения. К 9 Мая телеканал СТВ подготовил масштабный проект «Лица Победы». На площадке в 300 квадратных метров развернулись несколько тематических павильонов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Особую атмосферу создают реквизиты из 40-х. Аутентичные атрибуты собирали по всему Минску, а еще больше корреспонденты собрали фактов о белорусах, которые сражались на всех фронтах Великой Отечественной. В распоряжении наших коллег оказались уникальные документы, которые дополняют историческую картину. Чтобы максимально погрузиться в те события, марафон разделен на четыре части, символизирующие четыре года отчаянной борьбы и долгожданной Победы. Ширму в эфирные кулуары отодвинула Анастасия Ярощик-Корниенко.

8-летняя Виктория в большом телевизионном павильоне впервые. Трепетно и боязно одновременно. Ее снимают десятки камер. Но роль ребенку едва ли дается. Ей предстоит сыграть в проекте Татьяну Савичеву, школьницу, которая с начала блокады Ленинграда стала вести дневник. Записная книжка уцелела и стала одним из скорбных символов Великой Отечественной войны.

На связь со студией выйдут родственники капитана Ивана Флерова. Да, именно под его руководством знаменитая «Катюша» дала первый свой бой. Но потомки об этом подвиге узнают только в наши дни. Почему? Расскажут. В каждой семье есть свой герой, своя боль. Те самые фронтовые истории, которые бережно передают из поколения в поколение. VIP-гости в студии будут рассказывать о своих героях, и это не выдуманные персонажи из книжек, а родные бабушки и дедушки, которые завещали своим внукам беречь мир на земле.

Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:

Это, конечно, возможность вспомнить то, как нас воспитывал отец. Отец немного рассказывал о войне. После окончания училища в 44-м году (училище железнодорожных войск и военных сообщений, по фронтовому циклу девять месяцев учили) он получил назначение командиром взвода на 3-й Белорусский фронт. И войну завершал, День Победы встречал в Кенигсберге. Замечательный замысел. Хорошо, что студия оформлена именно так.

Юлия Бешанова, директор дирекции информационного вещания ЗАО «Столичное телевидение»:

Наш марафон называется «Лица Победы». Мы постарались всю историю Великой Отечественной войны, все трудные дороги до Берлина передать через судьбы людей, которых, оказывается, так много, мы еще не знаем. Надеюсь, что нашим марафоном мы сможем приоткрыть некоторые новые страницы в истории Великой Отечественной войны и в судьбах белорусов. От Цитадели до Волгограда. Журналисты СТВ исколесили сотни километров, чтобы рассказать о новых фактах войны. Читайте здесь.

Все вместе участники марафона от мала до велика создадут народный альбом памяти. Страшная трагедия перекроила судьбы сотен, миллионов семей и навсегда оставила незаживающие раны на теле истории.

Великую Отечественную войну надо помнить.

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

Это финальные аккорды монтажа. Уже завтра в эфире более четырех часов нон-стоп масштабный проект «Лица Победы». Теперь главное – не пропустить и присоединиться.