Гендиректор СТВ о проекте «Лица Победы»: это настолько живое, душевное, потому что у каждого из нас кто-то погиб на фронте

Особую атмосферу создают реквизиты из 40-х. Аутентичные атрибуты собирали по всему Минску, а еще больше корреспонденты собрали фактов о белорусах, которые сражались на всех фронтах Великой Отечественной. В распоряжении наших коллег оказались уникальные документы, которые дополняют историческую картину. Чтобы максимально погрузиться в те события, марафон разделен на четыре части, символизирующие четыре года отчаянной борьбы и долгожданной Победы.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Это новая студия, передовая техника, абсолютно новая графика. Трудился весь коллектив с таким воодушевлением. Очень приятно, когда у команды, тех, кто погружен в проект, загорелись глаза. Когда пришли с первой идеей и начали говорить об этом, сначала режиссер, потом сценаристы, люди потихонечку включались в этот процесс. Надо было слетать в Питер, потому что на самом деле там уникальные кадры. Надо в музей уехать в регион нашей страны – пожалуйста. Каждый привносил свои идеи, и это настолько живое, настолько душевное. Потому что у каждого из нас кто-то погиб на фронте, они защищали нашу землю. Это дань памяти.

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