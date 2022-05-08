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«Косички, колоски, стрелочки». Как воссоздать образ военного времени?

08 мая 2022 17:30
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Новости Беларуси. Более четырех часов в эфире с эффектом погружения. К 9 Мая телеканал СТВ подготовил масштабный проект «Лица Победы». На площадке в 300 квадратных метров развернулись несколько тематических павильонов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Особую атмосферу создают реквизиты из 40-х. Аутентичные атрибуты собирали по всему Минску, а еще больше корреспонденты собрали фактов о белорусах, которые сражались на всех фронтах Великой Отечественной. В распоряжении наших коллег оказались уникальные документы, которые дополняют историческую картину. Чтобы максимально погрузиться в те события, марафон разделен на четыре части, символизирующие четыре года отчаянной борьбы и долгожданной Победы.

«Косички, колоски, стрелочки». Как воссоздать образ военного времени?-1

Гримеры признаются: не раз заглядывали в семейный альбом, чтобы с документальной точностью воссоздать образы бойцов, партизан.

«Косички, колоски, стрелочки». Как воссоздать образ военного времени?-4

Актеры помогают оживать истории прямо на съемочной площадке. Будь то встреча «Поезда Победы» или спасение советским солдатом Николаем Масаловым немецкой девочки. Этот поступок увековечен в монументе «Воин-освободитель», установленном в берлинском Трептов-парке.

«Косички, колоски, стрелочки». Как воссоздать образ военного времени?-7

Наталия Машок, заведующая отделом гримеров ЗАО «Столичное телевидение»:
Образы военного времени. В основном это косички, колоски, стрелочки, губки чуть накрашены. В то время не было такого изобилия.

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# Великая Отечественная война # общество # Наталия Машок # Анастасия Ярощик-Корниенко # Фотофакт

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