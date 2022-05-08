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От Цитадели до Волгограда. Журналисты СТВ исколесили сотни километров, чтобы рассказать о новых фактах войны

08 мая 2022 17:31
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Новости Беларуси. Более четырех часов в эфире с эффектом погружения. К 9 Мая телеканал СТВ подготовил масштабный проект «Лица Победы». На площадке в 300 квадратных метров развернулись несколько тематических павильонов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Особую атмосферу создают реквизиты из 40-х. Аутентичные атрибуты собирали по всему Минску, а еще больше корреспонденты собрали фактов о белорусах, которые сражались на всех фронтах Великой Отечественной. В распоряжении наших коллег оказались уникальные документы, которые дополняют историческую картину. Чтобы максимально погрузиться в те события, марафон разделен на четыре части, символизирующие четыре года отчаянной борьбы и долгожданной Победы.

От Цитадели до Волгограда. Журналисты СТВ исколесили сотни километров, чтобы рассказать о новых фактах войны-1

От легендарной Цитадели до Волгограда. Журналисты СТВ исколесили сотни километров, чтобы рассказать о малоизвестных фактах.

От Цитадели до Волгограда. Журналисты СТВ исколесили сотни километров, чтобы рассказать о новых фактах войны-4

Яна Шипко, корреспондент ЗАО «Столичное телевидение»:
Это не только судьбы тех, кто с оружием шел против врага, но и те, кто своим оружием выбрал искусство. В частности, мы узнали историю красивой, хрупкой балерины, которая после войны стала настоящей звездой белорусского Большого театра.

От Цитадели до Волгограда. Журналисты СТВ исколесили сотни километров, чтобы рассказать о новых фактах войны-7

Вероника Кудринецкая, корреспондент ЗАО «Столичное телевидение»:
К нашему победному марафону я готовила сюжет о блокадном Ленинграде. И чтобы полностью окунуться в тему, наша съемочная группа поехала в Петербург. Мы нашли людей живых свидетелей того времени. Они рассказали истории, которых нет ни в одной книге, ни в одной передаче.

От Цитадели до Волгограда. Журналисты СТВ исколесили сотни километров, чтобы рассказать о новых фактах войны-10

Алена Сырова, корреспондент ЗАО «Столичное телевидение»:
В своем материале мы собрали истории военных летчиков, профессиональных и тех, кто вынужден был ими стать в годы Великой Отечественной войны. Это и девушки, которые приписывали себе годы, чтобы пойти служить в отряд легендарных «Ночных ведьм», который держал в страхе немецких оккупантов. Это история лейтенанта Мамкина, который ценой своей собственной жизни спас десятки детских. И, конечно, воспоминания тех, кто будет ему вечно за это благодарен.

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# Великая Отечественная война # общество # Яна Шипко # Вероника Кудринецкая # Алена Сырова # Анастасия Ярощик-Корниенко # Фотофакт

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