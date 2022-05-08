Землянка и штабной кабинет. В студии СТВ создали реальность 40-х с эффектом погружения

Новости Беларуси. Более четырех часов в эфире с эффектом погружения. К 9 Мая телеканал СТВ подготовил масштабный проект «Лица Победы». На площадке в 300 квадратных метров развернулись несколько тематических павильонов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Особую атмосферу создают реквизиты из 40-х. Аутентичные атрибуты собирали по всему Минску, а еще больше корреспонденты собрали фактов о белорусах, которые сражались на всех фронтах Великой Отечественной. В распоряжении наших коллег оказались уникальные документы, которые дополняют историческую картину. Чтобы максимально погрузиться в те события, марафон разделен на четыре части, символизирующие четыре года отчаянной борьбы и долгожданной Победы.

У главного оператора Дмитрия Травина дед в те годы был партизаном, прошел войну и участвовал в легендарном параде в Москве. Сегодня у него подрастает двое сыновей. Рассказать будущим защитникам о том, как их прадедушки добывали мир для внуков – дело чести. Таков подход и к общему делу. Чтобы буквально окунуть зрителя в ту эпоху, эффект погружения создают десятки камер.

Дмитрий Травин, заведующий отделом операторов ЗАО «Столичное телевидение»:

Стоит у нас как основная плазма, и все шесть плазм по кругу. Мы добавляем, дополняем реальность нахождения на объекте.

Сегодня это одна из самых технически подкованных студий. Площадка в 300 квадратных метров, как машина времени, переносит в 1941-й, начало войны, 1944-й, освобождение Беларуси, и, конечно, победный 1945-й.