Землянка и штабной кабинет. В студии СТВ создали реальность 40-х с эффектом погружения
Новости Беларуси. Более четырех часов в эфире с эффектом погружения. К 9 Мая телеканал СТВ подготовил масштабный проект «Лица Победы». На площадке в 300 квадратных метров развернулись несколько тематических павильонов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Особую атмосферу создают реквизиты из 40-х. Аутентичные атрибуты собирали по всему Минску, а еще больше корреспонденты собрали фактов о белорусах, которые сражались на всех фронтах Великой Отечественной. В распоряжении наших коллег оказались уникальные документы, которые дополняют историческую картину. Чтобы максимально погрузиться в те события, марафон разделен на четыре части, символизирующие четыре года отчаянной борьбы и долгожданной Победы.
У главного оператора Дмитрия Травина дед в те годы был партизаном, прошел войну и участвовал в легендарном параде в Москве. Сегодня у него подрастает двое сыновей. Рассказать будущим защитникам о том, как их прадедушки добывали мир для внуков – дело чести. Таков подход и к общему делу. Чтобы буквально окунуть зрителя в ту эпоху, эффект погружения создают десятки камер.
Дмитрий Травин, заведующий отделом операторов ЗАО «Столичное телевидение»:
Стоит у нас как основная плазма, и все шесть плазм по кругу. Мы добавляем, дополняем реальность нахождения на объекте.
Сегодня это одна из самых технически подкованных студий. Площадка в 300 квадратных метров, как машина времени, переносит в 1941-й, начало войны, 1944-й, освобождение Беларуси, и, конечно, победный 1945-й.
Кристина Яркина-Москалева, режиссер телемарафона «Лица Победы»:
Телемарафон «Лица Победы» – это очередной творческий вызов. Сложность площадки. Хотелось показать ее фактурность, декорации, должна была играть в кадре каждая деталь, каждый экспонат. Марафон – это эклектика художественных форм. На одной площадке мизансцена с актерами, ведущими, и нужно было особенно подчеркнуть безграничность на площадке времени.
Специально для проекта создали несколько тематических павильонов. Прифронтовой привал, партизанская землянка, штабной кабинет и, насколько это возможно для того времени, мирная обстановка в квартире. Дополняют реальность реквизиты из 40-х. Печатная машинка и радио. Пулемет «Максим» Тульского оружейного завода, который всю Великую Отечественную войну верой и правдой служил защитникам.
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