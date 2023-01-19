Старинные фотографии Минска в формате 3D. Вот как воссоздают ранние изображения зданий в виде уменьшенных копий

Новости Беларуси. Старинные фотографии Минска в формате 3D: столичная компания воссоздает старые изображения зданий в виде уменьшенных копий. Так был сделан макет одного из соборов столицы, остатки фундамента которого законсервированы под покрытием Октябрьской площади, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Иван Тиринов, директор компании по изготовлению макетов: У нас был заказчик – музей Минска. По старым фотографиям и гравюрным чертежам Минска делали макет Доминиканского собора, который находился в центре Минска и был снесен в 50-х годах прошлого века. Тот макет был довольно крупномасштабен, метр на метр, большой получился, находится сейчас в экспозиции в музее Минска.

Чтобы макет выглядел интересно и правдоподобно, мастера провели колоссальную работу. Сперва около двух недель собирали архивные снимки и общались с историками. После того переводили всю информацию в 3D-вид. Следующий шаг – согласование с сотрудниками музея. Важно, чтобы даже самые мелкие детали соответствовали реальности. Далее две недели художники и мастера вручную красили и собирали воедино отдельные элементы: окна и ставни, камни в фундаменте, черепицу на крыше. Некоторые миниатюрные фрагменты печатали при помощи принтера.

Иван Тиринов:

У нас различные технологии 3D-печати. Все зависит от того, что за детали: размер, что от них требуется в будущем. После печати отправляются к людям, которые приводят их в идеальное состояние, и детали готовы.

Стоит отметить, что не все проекты можно выполнить за месяц. На изготовление отдельных макетов может уйти и полгода: в зависимости от масштаба и количества деталей. Совершенно точно можно сказать одно: макеты – это очень кропотливый труд.