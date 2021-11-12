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Виноват ли Минск в создании коллапса на границе? Вот кто выигрывает от приграничного кризиса

12 ноября 2021 18:40
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Новости Беларуси. Приграничный кризис, как выясняется, выгоден тем, кто больше всего кричит о его опасности. Об этом заявил постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виноват ли Минск в создании коллапса на границе? Вот кто выигрывает от приграничного кризиса-1

Ранее члены СБ ООН обвинили Минск в искусственном создании коллапса на границе. Но Рыбаков обвинения отзеркалил, отметив, что «инструментализировали» эту самую миграцию именно западные страны. Теперь на них лежит ответственность за людей, которые сейчас массово бегут из своих государств. Разрушение которых, к слову, тоже произошло не без помощи Запада. 

Валентин Рыбаков об отношении Польши и Литвы к беженцам: используют ситуацию для выкачивания из Евросоюза денег – подробнее здесь.

Виноват ли Минск в создании коллапса на границе? Вот кто выигрывает от приграничного кризиса-4

Однако Польша, напротив, отбирает у них последнюю надежду на нормальные условия, продолжая нарушать законодательные нормы и акты: причем не только свои, но и международные. Среди них – Женевская конвенция о статусе беженцев, Конвенция о правах ребенка и, конечно, Конституция страны. При этом правительство Польши делает вид, что ничего не происходит. Тем временем из-за распоряжения польских властей мигранты застряли на границе.

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Валентин Рыбаков # Фотофакт

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