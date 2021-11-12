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НАТО наращивает активность у российских границ в Чёрном море

12 ноября 2021 15:58
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НАТО усиливает свое присутствие и активность у границ России в Черном море. За последние сутки там были зафиксированы шесть полетов разведывательных самолетов альянса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

НАТО наращивает активность у российских границ в Чёрном море-1

Они вылетали с баз, которые расположены в Италии, Румынии и Греции. Активное движение началось и на воде. В Черном море сейчас находятся три больших военных корабля США. Ситуацию, связанную с натовскими учениями в Черноморском регионе, Россия оценивает как угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности. Замглавы МИД назвал действия НАТО серией провокаций и призвал Вашингтон и НАТО адекватно оценивать возможные риски своей военной активности. 

# НАТО # Сергей Рябков # Фотофакт

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