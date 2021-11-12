НАТО наращивает активность у российских границ в Чёрном море

НАТО усиливает свое присутствие и активность у границ России в Черном море. За последние сутки там были зафиксированы шесть полетов разведывательных самолетов альянса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они вылетали с баз, которые расположены в Италии, Румынии и Греции. Активное движение началось и на воде. В Черном море сейчас находятся три больших военных корабля США. Ситуацию, связанную с натовскими учениями в Черноморском регионе, Россия оценивает как угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности. Замглавы МИД назвал действия НАТО серией провокаций и призвал Вашингтон и НАТО адекватно оценивать возможные риски своей военной активности.