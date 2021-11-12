Литва может привлечь Союз стрелков для борьбы с беженцами на границе

В его составе бойцы, которые натасканы вести партизанскую войну, помогать полиции и организовывать охрану госучреждений. Несколько слов о том, что же собой представляет этот Союз стрелков.

Его история небогатая и весьма сомнительная. Во время Второй мировой бойцы объединения воевали против Красной армии. После освобождения Литвы от фашистских захватчиков большинство стрелков ушли в лес, к бандформированиям, которые вели борьбу с советской властью. Теперь услуги литовских стрелков понадобились современному правительству. Оно намерено отправить их на границу, чтобы вести войну с беззащитными беженцами, среди которых много женщин и детей.