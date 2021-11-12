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Литва может привлечь Союз стрелков для борьбы с беженцами на границе

12 ноября 2021 11:04
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Новости Литвы. Литва решила укрепить границы за счет так называемого Союза стрелков Литвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В его составе бойцы, которые натасканы вести партизанскую войну, помогать полиции и организовывать охрану госучреждений. Несколько слов о том, что же собой представляет этот Союз стрелков.

Литва может привлечь Союз стрелков для борьбы с беженцами на границе-1

Его история небогатая и весьма сомнительная. Во время Второй мировой бойцы объединения воевали против Красной армии. После освобождения Литвы от фашистских захватчиков большинство стрелков ушли в лес, к бандформированиям, которые вели борьбу с советской властью. Теперь услуги литовских стрелков понадобились современному правительству. Оно намерено отправить их на границу, чтобы вести войну с беззащитными беженцами, среди которых много женщин и детей.

Литва может привлечь Союз стрелков для борьбы с беженцами на границе-4

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# Беженцы # Фотофакт

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