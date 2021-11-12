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В Украине у границы с Беларусью начались учения по защите от возможного наплыва беженцев

12 ноября 2021 16:05
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Новости Украины. Украина начала учения у границы с Беларусью по защите от возможного наплыва беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Украине у границы с Беларусью начались учения по защите от возможного наплыва беженцев-1

Это несколько тысяч солдат и полицейских, которых поддерживают вертолеты. Руководит операцией глава украинского МВД. В стране очень боятся повторения кризиса, который возник у границ Польши и Литвы. В связи с чем дежурство на рубежах будут нести 3 000 пограничников, более 3 500 военнослужащих Нацгвардии и 2 000 полицейских.  

# Беларусь-Украина # Фотофакт

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