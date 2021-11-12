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База отдыха и кризисные комнаты. Где в Гродненском районе разместят беженцев с границы?

12 ноября 2021 17:59
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Новости Беларуси. Продолжаем следить за развитием событий на границе с Польшей. Градус напряженности не падает. Лагерь беженцев периодически пополняется прибывающими новыми группами людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И несмотря на оперативную доставку гуманитарной помощи (12 ноября беженцам привезли 10 машин с продуктами питания), люди остаются в катастрофическом положении. На линии границы дежурят бригады медиков. Среди беженцев есть пострадавшие от переохлаждения, нехватки пищи и воды.  

База отдыха и кризисные комнаты. Где в Гродненском районе разместят беженцев с границы?-1

Волонтеры сегодня предложили забрать с границы всех, кто захочет уехать, в первую очередь беременных женщин и детей. В Гродненском районе уже начали готовить базу отдыха «Свитанок». Здание было законсервировано. Сейчас здесь запускают котельную, чтобы тепло пришло в помещения.

База отдыха и кризисные комнаты. Где в Гродненском районе разместят беженцев с границы?-4

Комнаты, санитарные и пищевые блоки в исправном состоянии с холодной и горячей водой. Дополнительно сюда завезут кровати и матрасы, чтобы комфортно разместить женщин и детей. Если число желающих превысит возможности базы отдыха, есть и резервные варианты.  

База отдыха и кризисные комнаты. Где в Гродненском районе разместят беженцев с границы?-7

Виктор Пранюк, заместитель председателя Гродненского облисполкома:
По количеству сегодня я не могу предположить, сколько женщин согласятся. Поэтому нам подставляют плечо профсоюзы. Санаторий «72» готово предоставить определенное количество номеров для размещения. Мы рассматриваем размещение семей и женщин с детьми в кризисных комнатах, которые есть здесь, в Гродно, Октябрьский, Ленинский районы, и в Гродненском районе. В течение двух суток мы сможем подготовить детские оздоровительные лагеря, чтобы разметить там беженцев.

База отдыха и кризисные комнаты. Где в Гродненском районе разместят беженцев с границы?-10

«Самое главное, что холодно детям». Что сейчас происходит на белорусско-польской границе? Читайте здесь.  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Виктор Пранюк # Сергей Шуманский # Фотофакт

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