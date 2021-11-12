Валентин Рыбаков об отношении Польши и Литвы к беженцам: используют ситуацию для выкачивания из Евросоюза денег

Новости Беларуси. Приграничный кризис, как выясняется, выгоден тем, кто больше всего кричит о его опасности – об этом заявил постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Приграничный кризис, как выясняется, выгоден тем, кто больше всего кричит о его опасности – об этом заявил постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Валентин Рыбаков, постоянный представитель Беларуси при ООН:
Польша и Литва, с нашей точки зрения, как раз используют ситуацию вокруг мигрантов максимально в своих интересах просто как предлог для выкачивания из Евросоюза дополнительных денег и для оправдания своей антимигрантской политики и многочисленных нарушений своих международных обязательств.
Как было замечено, за счет демонизации Беларуси соседние страны пытаются повысить свою значимость в глазах западных политиков. Белорусский дипломат напомнил, что этот кризис искусственно создан самими западными странами. Это они уничтожили государственность, экономику и мирную жизнь людей стран Ближнего Востока. Настало время взять ответственность за людей, которые бегут в поисках лучшей жизни.
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