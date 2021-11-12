Валентин Рыбаков об отношении Польши и Литвы к беженцам: используют ситуацию для выкачивания из Евросоюза денег

Новости Беларуси. Приграничный кризис, как выясняется, выгоден тем, кто больше всего кричит о его опасности – об этом заявил постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.