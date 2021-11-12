Пятые сутки здесь настоящий ад. Как беженцы выживают в суровых условиях и чем помогают белорусы?

Новости Беларуси. Продолжаем следить за развитием событий на границе с Польшей. Градус напряженности не падает. Лагерь беженцев периодически пополняется прибывающими новыми группами людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И несмотря на оперативную доставку гуманитарной помощи (12 ноября беженцам привезли 10 машин с продуктами питания), люди остаются в катастрофическом положении. На линии границы дежурят бригады медиков. Среди беженцев есть пострадавшие от переохлаждения, нехватки пищи и воды.

С польской стороны – без перемен. Поляки продолжают выставлять кардоны, стягивая все больше людей и военной техники. Действуют буквально гестаповскими методами: людей запугивают оружием, оказывают психологическое давление. Предстоящую ночь беженцы снова проведут в полевых условиях. С границы репортаж Сергея Шуманского.

Голод, холод и детский плач – это уже не просто нарицательные слова, это то, без чего невозможно представить лагерь беженцев на белорусско-польской границе. Невозможно, но очень хочется. Пятые сутки здесь в прямом смысле настоящий ад на земле. Днем эти люди борются с голодом и усталостью, а с приходом темноты – с холодом и страхом. Например, прошедшей ночью беженцам снова не удалось спокойно поспать. На границе опять стреляли польские силовики.

В сторону границы слышны звуки выстрелов.

Лагерь беженцев сегодня снова пополнился примерно на 70 человек. Из-за переохлаждения и обезвоживания многие обращаются за медицинской помощью. К слову, медики постоянно дежурят возле лагеря. Например, ночью они спасали беременную женщину, а днем помощь понадобилась уже мужчине. От обезвоживания он в прямом смысле не мог встать на ноги.

У нас нет одежды, нам очень холодно, мы не могли спать последней ночью из-за холода. Это моя мама, она тоже не могла уснуть. Я очень благодарен Беларуси за всю помощь, которую нам оказывают.

По мере возможности белорусская сторона продолжает поддерживать беженцев всем необходимым. В лагерь сегодня приехали волонтеры Красного Креста и Гродненского облпотребобщества совместно с областным профсоюзом торговли.