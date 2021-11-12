Пятые сутки здесь настоящий ад. Как беженцы выживают в суровых условиях и чем помогают белорусы?
Новости Беларуси. Продолжаем следить за развитием событий на границе с Польшей. Градус напряженности не падает. Лагерь беженцев периодически пополняется прибывающими новыми группами людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И несмотря на оперативную доставку гуманитарной помощи (12 ноября беженцам привезли 10 машин с продуктами питания), люди остаются в катастрофическом положении. На линии границы дежурят бригады медиков. Среди беженцев есть пострадавшие от переохлаждения, нехватки пищи и воды.
С польской стороны – без перемен. Поляки продолжают выставлять кардоны, стягивая все больше людей и военной техники. Действуют буквально гестаповскими методами: людей запугивают оружием, оказывают психологическое давление. Предстоящую ночь беженцы снова проведут в полевых условиях.
С границы репортаж Сергея Шуманского.
Голод, холод и детский плач – это уже не просто нарицательные слова, это то, без чего невозможно представить лагерь беженцев на белорусско-польской границе. Невозможно, но очень хочется. Пятые сутки здесь в прямом смысле настоящий ад на земле. Днем эти люди борются с голодом и усталостью, а с приходом темноты – с холодом и страхом. Например, прошедшей ночью беженцам снова не удалось спокойно поспать. На границе опять стреляли польские силовики.
В сторону границы слышны звуки выстрелов.
Лагерь беженцев сегодня снова пополнился примерно на 70 человек. Из-за переохлаждения и обезвоживания многие обращаются за медицинской помощью. К слову, медики постоянно дежурят возле лагеря. Например, ночью они спасали беременную женщину, а днем помощь понадобилась уже мужчине. От обезвоживания он в прямом смысле не мог встать на ноги.
У нас нет одежды, нам очень холодно, мы не могли спать последней ночью из-за холода. Это моя мама, она тоже не могла уснуть. Я очень благодарен Беларуси за всю помощь, которую нам оказывают.
Сегодня как никогда становятся актуальными вопросы, которые 11 ноября поднял Президент Беларуси: позаботиться о детях и беременных женщинах, обеспечить беженцев дровами и держать на особом контроле передвижение войск НАТО и Польши. Последние, кстати, заметно увеличили активность за прошедшие сутки.
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«Самое главное, что холодно детям». Что сейчас происходит на белорусско-польской границе?
По мере возможности белорусская сторона продолжает поддерживать беженцев всем необходимым. В лагерь сегодня приехали волонтеры Красного Креста и Гродненского облпотребобщества совместно с областным профсоюзом торговли.
Сергей Шуманский, корреспондент:
Сегодня здесь, в лагере на границе, целый день сменялись машины с гуманитарными грузами. В первую очередь это, конечно же, продукты питания: хлеб, молоко, мясные консервы, также теплая вещи, одеяла, предметы личной гигиены. Постоянно подвозились сухие дрова. Здесь же регулярно обновлялись бочки с чистой питьевой водой. В общем, белорусы, как могут, стараются поддерживать этих обездоленных, голодных, замерзающих людей. Видимо, поэтому они все еще не теряют надежду в светлое будущее посреди этого уже почти зимнего леса.
Белорусы отнеслись к проблеме беженцев не просто с пониманием, а как к личному горю. Чего, к сожалению, невозможно сказать о поляках. Очевидно, что кризис на границе рано или поздно обязан разрешиться. Вопрос только в том, каким будет финал и кому выгодно затягивание этой драмы. Ведь на кону сейчас не только государственные интересы, но и тысячи человеческих жизней. Кажется, что приоритеты в этой ситуации очевидны. Жаль только, что не всем.
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