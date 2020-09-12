Виктор Хренин: мы продолжаем адекватно реагировать на происходящее с нашими государственными границами

Беларусь вынуждена до сих пор тщательным образом контролировать все происходящие процессы и держать на границе дополнительные силы и средства. В том числе в связи с тем, что возникающие вызовы представляют угрозу не только Беларуси, но и для Союзного государства.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Отслеживание ситуации на сопредельных с Республикой Беларусь территориях государств, передвижение войск. Мы на сегодняшний день видим, что в рамках операций «Усиленное передовое присутствие» и «Атлантическая решимость» движение войск НАТО происходит на сопредельной территории. В частности, в это время сейчас происходит переброска на полигон Пабраде (в 15 километрах от нашей государственной границы находится) 2-го танкового батальона 69-го танкового полка Соединенных Штатов. В принципе, такое же мероприятие проходило весной. Это нас тоже не может не беспокоить – то, что в непосредственной близости от нашей границы будут задействованы порядка 500 человек, 29 танков, 43 боевых машин «Брэдли».

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Также мы отмечаем усиленные полеты авиации вдоль нашей государственной границы и введение разведки происходящих мероприятий на территории нашего государства. Нас не могут не беспокоить полеты бомбардировщиков В-52 вдоль нашей государственной границы.

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Исходя из этого тот комплект мероприятий, который проводился в рамках учений на Гродненском тактической направлении, свернут, войска возращены в пункты постоянной дислокации. Но мы продолжаем адекватно реагировать на происходящее с нашими государственными гранцами.