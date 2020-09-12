«Какие вы предлагаете действия нашей армии в ближайшее время». На совещании у Президента Беларуси обсудили безопасность страны

Новости Беларуси. С силовиками и «без галстука». Президент провел субботнее совещание во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тема совсем не выходного дня – безопасность государства. На это уже ставшее традицией субботнее совещание приглашен силовой блок Совета безопасности Беларуси. Причина в ситуации на западной границе и общественно-политической обстановке в стране.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Первый вопрос – о ситуации на западной границе. Хотел бы услышать доклад министра обороны и начальника Генштаба о том, какие вы предлагаете действия нашей армии в ближайшее время. То есть, если натовские войска в Польше, Литве в принципе закончили так называемые учения и не шевелятся там больше, нам следует адекватно на это реагировать.

Мы не можем там долгое время без необходимости держать Вооруженные Силы в таком количестве. Тем более что это недешево обходится.

Если же там по-прежнему происходят те же события, что и месяц тому назад, значит, ваши предложения, как мы будем реагировать в связи с этим. Словом, дальнейшие действия наших Вооруженных Сил на западной границе, исходя из той обстановки, которая складывается в Польше и Литве.

Еще одной темой совещания стала общественно-политическая ситуация в стране.