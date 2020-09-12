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«Какие вы предлагаете действия нашей армии в ближайшее время». На совещании у Президента Беларуси обсудили безопасность страны

12 сентября 2020 16:44
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Новости Беларуси. С силовиками и «без галстука». Президент провел субботнее совещание во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Какие вы предлагаете действия нашей армии в ближайшее время». На совещании у Президента Беларуси обсудили безопасность страны-1

Тема совсем не выходного дня – безопасность государства. На это уже ставшее традицией субботнее совещание приглашен силовой блок Совета безопасности Беларуси. Причина в ситуации на западной границе и общественно-политической обстановке в стране.

«Какие вы предлагаете действия нашей армии в ближайшее время». На совещании у Президента Беларуси обсудили безопасность страны-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Первый вопрос – о ситуации на западной границе. Хотел бы услышать доклад министра обороны и начальника Генштаба о том, какие вы предлагаете действия нашей армии в ближайшее время. То есть, если натовские войска в Польше, Литве в принципе закончили так называемые учения и не шевелятся там больше, нам следует адекватно на это реагировать.

Мы не можем там долгое время без необходимости держать Вооруженные Силы в таком количестве. Тем более что это недешево обходится.

Если же там по-прежнему происходят те же события, что и месяц тому назад, значит, ваши предложения, как мы будем реагировать в связи с этим. Словом, дальнейшие действия наших Вооруженных Сил на западной границе, исходя из той обстановки, которая складывается в Польше и Литве.

Еще одной темой совещания стала общественно-политическая ситуация в стране.

«Какие вы предлагаете действия нашей армии в ближайшее время». На совещании у Президента Беларуси обсудили безопасность страны-7

Александр Лукашенко:
Министр внутренних дел доложит нам об общественно-политической ситуации в целом по стране. Потому что мы обычно топчемся здесь, в Минске, но страна, говорят, маленькая, но не такая маленькая. Поэтому хотелось бы услышать, какова обстановка. Вам в этом плане виднее, и вы нам доложите о ситуации, в том числе и за истекшую неделю.

# Национальная безопасность # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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