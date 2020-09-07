Доктор военных наук высказался об учениях НАТО, инциденте с шариками и демократии

Новости Беларуси. В студии программы «Неделя. P.S.» Николай Бузин, доктор военных наук, профессор. Когда рядом с твоими границами увеличиваются контингенты вооруженных сил, необходимо задать себе вопрос: для чего это все делается? Юлия Бешанова, ведущая СТВ:

Учения НАТО возле границ Беларуси. Стоит ли это воспринимать как угрозу национальной безопасности или это все-таки просто учения, на которые нужно смотреть достаточно спокойно?

Николай Бузин, доктор военных наук, профессор:

Любое учение направлено на подготовку войск. Это первое. Второй момент – чем больше учений, тем больше возможностей под видом учений осуществить передислокацию и другие мероприятия, в том числе подготовку к различным мероприятиям. Если учение заявлено заранее, да, это всем понятно, вопросы отдельные снимаются. Однако задается вопрос: зачем? Этот вопрос всегда наиболее важный и существенный. Один раз в год и палка стреляет. А когда рядом с твоими границами увеличиваются контингенты вооруженных сил, когда идет интенсивная учеба, когда задействуются всевозможные средства поражения, когда используются новейшие средства воздействия, в том числе в киберпространстве, в том числе в информационной сфере, и все это осуществляется комплексно с постоянным наращиванием, то, опять же, необходимо задать себе вопрос. Нормальный человек всегда задаст вопрос, тем более государство: для чего это все делается? В какой-то мере это вызовы для угрозы национальной безопасности. Юлия Бешанова:

А только ли техника у наших границ – угроза для нашей национальной безопасности? Николай Бузин:

В Европе сегодня огромная группировка сил и средств, в том числе авиация, военно-морские силы, флоты. Плюс передислоцированы средства разведки, с нашими границами проводятся тренировки. С одной стороны, это показ возможностей блока НАТО и союзников, как сегодня говорится, – наведение порядка на фланге так называемом НАТО, о котором сейчас говорит и генеральный секретарь, и другие представители государств.

О шариках и Литве: что это за объект можно идентифицировать, только подняв в воздух соответствующие средства Юлия Бешанова:

Как вы оцениваете историю с шариками и действия Литвы? Они высылали ноту протеста, что наш вертолет пересек их границу. Что это было? Как это расценивать? У нас, кстати, есть данные объективного контроля, где видно, что не пересекали наши вертолеты границу. Николай Бузин:

Перво-наперво – это элемент информационного воздействия. Начнем с этого. Вы помните, какие события в этот период проходили в нашем государстве? Первое – это поддержка деструктивных элементов на нашей территории. И я обращу ваше внимание, что нота протеста нам была сформулирована буквально в течение минут после перехвата данных шаров. Второе – при пересечении государственной границы имеется определенный протокол деятельности и действий наших ВВС и войск ПВО, и наших систем разведки, и других органов, которые должны на это отреагировать.

Юлия Бешанова:

Реакция в обществе была такая: из-за каких-то шариков подняли войска. Николай Бузин:

Мы вспомним ситуацию, которая была несколько лет назад с теми мишками, которые были высыпаны на нашу территорию. Вариант заключается в другом. Мы не знали, что это будет. На разведывательных средствах отображения информации имеется просто объект – что это за объект можно идентифицировать, только подняв в воздух соответствующие средства. Таковым являлся вертолет в данном случае. Облет, оценка, что это такое, а вдруг на подвеске находилось бы какое-то средство поражения? Никто этого не может исключить. Какая задача стояла – мы не знаем. Соответственно, это нормальные действия по протоколу, уточнение, какое средство поражения в данном случае имелось и что угрожает нашему воздушному пространству, к чему готовиться. Но когда мы видим, что это еще и флаг, а на той стороне еще люди, которые что-то снимают, хлопают, радуются – чему, непонятно, радоваться? То сразу понятно, что это один из вариантов провокации. Но, может быть, провокации не совсем удачной. Все, что делается в настоящее время, это звенья одной цепи Николай Бузин:

Все, что делается в настоящее время, это звенья одной цепи. И когда начинаешь анализировать, сравнивать и адаптировать одно к другому, сразу становится понятно, что есть какой-то план. Есть определенный сценарий, есть последовательность, которая идет и выполняется. Помните, как в алгоритме? Если не выполнено вот это, тогда надо уйти в другую сторону. В данном случае есть очередной элемент информационного воздействия.

Почему-то не говорится о том, что защищать надо свое государство Николай Бузин:

Об этом стоит помнить и говорить: нужно свято соблюдать Конституцию Республики Беларусь. А статьей 57-й этой Конституции, нашей Конституции, четко прописано: защита Республики Беларусь – обязанность и священный долг каждого гражданина. То есть, уважаемые друзья, здесь написано правильно. Но только почему-то не говорится о том, что защищать надо свое государство. Это больше фейк, потому что человек не показывает свое лицо, а скорее всего это фотомонтаж. На мой взгляд, по всяком случае. Юлия Бешанова:

Вот эмблема диванных войск. Николай Бузин:

Ну откуда у нас есть диванные войска? Вот как назовете… Это клише, которое кто-то хочет продвинуть. У нас есть войска, у нас есть вооруженные силы, у нас есть армия, которая предназначена для обеспечения территориальной целостности нашего государства. Подобные события – выступления, недовольства – есть во всех странах, даже там, где все спокойно Юлия Бешанова:

В интернете появился достаточно мощный призыв старшего поколения, в том числе воинов-афганцев, с просьбой призвать их на сборы – помочь обеспечить порядок. Реальные истории, когда приходят в военкоматы и просят привлечь к защите Родины.

Николай Бузин:

Это нормально. У нас есть такое понятие – территориальные войска, люди, которые имеют право быть призванными и выполнить свой долг по защите государства. И этот вопрос решаем, но нужно ли это сейчас? На сегодня у нас достаточно сил, средств в государстве, государственная система работает и выполняет функционал, который на нее возложен. Подобные события – выступления, недовольства – есть во всех странах. США, Болгария, Финляндия. В любой стране, даже там, где все спокойно, оно есть. Я уже не говорю про Францию – тысячи человек недовольных. Если посмотреть растяжку на год, там уже год проходят события: убитые, покалеченные. Везде. Основная наша аудитория способна мыслить, способна работать, способна сопоставлять факты и, наверное, самое главное, может сравнить, что имеет гражданин Республики Беларусь и что имеют другие люди. Давайте проведем небольшую параллель. Смотрим США. Самая демократичная страна мира. На сегодня – десятки городов объяты пламенем, убийства, никто не церемонится, бьют, уничтожают. У нас говорят: «не тронь». Самое интересное, что президент США в своем выступлении четко говорит, что обязательное условие наведение порядка – использование силы. В самой демократичной стране мира. Юлия Бешанова:

Президент Германии не так давно сказал, что только благодаря милиции и армии удалось удержать их. Николай Бузин:

Поскольку мы вспомнили про Германию, давайте я вам маленький момент напомню. Штайнмайер, когда чествовал людей, которые остановили вот эти погромы на ступеньках Рейхстага, он дал тезис, что один из вопросов, который возмутил, – использование символики имперской Германии, кайзеровской Германии и фашистской Германии. Параллель такая же, как у нас. У нас сегодня в Конституции прописано, что символикой Республики Беларусь как суверенного государства являются флаг, герб и гимн.