Глава профсоюза завода «Антонов» в Украине: приходят люди, которые просто хотят раздербанить завод на кусочки

Разрушительная сила цветных революций. Уникальное авиационное предприятие «Антонов», выпускавшее знаменитые самолёты марки «Ан», вот уже более пяти лет находится в затяжном кризисе. Фактически оно находится в стадии ликвидации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь были построены легендарные самолеты «Руслан» и самый большой в мире авиалайнер «Мрия». Но больше завод не работает.

Владимир Папиж, глава профсоюза завода «Антонов»: Это было одно из престижных предприятий страны, у которого были свои традиции и наработки. Одно слово «Руслан» или «Мрия» говорило о масштабах и достижениях предприятия. Можно было гордиться, что работаешь на этом заводе.

Кризис начался в 2016 году. «Антонов» не мог купить российские детали для машин. С тех пор предприятие не выпустило ни одного самолета.

Владимир Папиж:

Нас очень сильно потрепал Укроборонпром. Потрепал – не то слово. Насаживаются свои люди для контроля предприятия и проворачивают свои схемы. Приходят люди, которые просто хотят раздербанить завод на кусочки, а вкладывать в предприятие никто не хочет.