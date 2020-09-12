Глава профсоюза завода «Антонов» в Украине: приходят люди, которые просто хотят раздербанить завод на кусочки
Разрушительная сила цветных революций. Уникальное авиационное предприятие «Антонов», выпускавшее знаменитые самолёты марки «Ан», вот уже более пяти лет находится в затяжном кризисе. Фактически оно находится в стадии ликвидации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ситуацию анализируют наши зарубежные коллеги.
Авиационный завод «Антонов» имел стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.
Здесь были построены легендарные самолеты «Руслан» и самый большой в мире авиалайнер «Мрия». Но больше завод не работает.
Владимир Папиж, глава профсоюза завода «Антонов»:
Это было одно из престижных предприятий страны, у которого были свои традиции и наработки. Одно слово «Руслан» или «Мрия» говорило о масштабах и достижениях предприятия. Можно было гордиться, что работаешь на этом заводе.
Кризис начался в 2016 году. «Антонов» не мог купить российские детали для машин. С тех пор предприятие не выпустило ни одного самолета.
Владимир Папиж:
Нас очень сильно потрепал Укроборонпром. Потрепал – не то слово. Насаживаются свои люди для контроля предприятия и проворачивают свои схемы. Приходят люди, которые просто хотят раздербанить завод на кусочки, а вкладывать в предприятие никто не хочет.
Из-за финансовых проблем люди уходят с завода. Но Владимир верит, что «Антонов» можно возродить.
Владимир Папиж:
Мы не можем молчать, потому что речь о нашей стране, потому что мы не можем реализовать себя и чувствуем себя невостребованными. Нам нужны рынки и мы можем развивать и улучшать свой, чтобы доказать, что мы знаем, что мы можем.