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Глава профсоюза завода «Антонов» в Украине: приходят люди, которые просто хотят раздербанить завод на кусочки

12 сентября 2020 17:20
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Разрушительная сила цветных революций. Уникальное авиационное предприятие «Антонов», выпускавшее знаменитые самолёты марки «Ан», вот уже более пяти лет находится в затяжном кризисе. Фактически оно находится в стадии ликвидации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ситуацию анализируют наши зарубежные коллеги.

Глава профсоюза завода «Антонов» в Украине: приходят люди, которые просто хотят раздербанить завод на кусочки-1

Авиационный завод «Антонов» имел стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.

Здесь были построены легендарные самолеты «Руслан» и самый большой в мире авиалайнер «Мрия». Но больше завод не работает.

Глава профсоюза завода «Антонов» в Украине: приходят люди, которые просто хотят раздербанить завод на кусочки-4

Владимир Папиж, глава профсоюза завода «Антонов»:
Это было одно из престижных предприятий страны, у которого были свои традиции и наработки. Одно слово «Руслан» или «Мрия» говорило о масштабах и достижениях предприятия. Можно было гордиться, что работаешь на этом заводе.

Глава профсоюза завода «Антонов» в Украине: приходят люди, которые просто хотят раздербанить завод на кусочки-7

Кризис начался в 2016 году. «Антонов» не мог купить российские детали для машин. С тех пор предприятие не выпустило ни одного самолета.

Владимир Папиж:
Нас очень сильно потрепал Укроборонпром. Потрепал – не то слово. Насаживаются свои люди для контроля предприятия и проворачивают свои схемы. Приходят люди, которые просто хотят раздербанить завод на кусочки, а вкладывать в предприятие никто не хочет.

Глава профсоюза завода «Антонов» в Украине: приходят люди, которые просто хотят раздербанить завод на кусочки-10

Из-за финансовых проблем люди уходят с завода. Но Владимир верит, что «Антонов» можно возродить.

Владимир Папиж:
Мы не можем молчать, потому что речь о нашей стране, потому что мы не можем реализовать себя и чувствуем себя невостребованными. Нам нужны рынки и мы можем развивать и улучшать свой, чтобы доказать, что мы знаем, что мы можем.

# Авиация # общество # Владимир Папиж # Фотофакт

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