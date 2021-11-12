Роман Головченко: мы всегда выступали за развитие Содружества как полноценной международной организации
Новости Беларуси. Развитие торгово-экономических связей в рамках СНГ. Сотрудничество в области железнодорожного транспорта, энергетики, инноваций и здравоохранения – об этом 12 ноября в онлайн-формате говорили главы правительств стран Содружества Независимых Государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По итогам встречи были подписаны документы, направленные на расширение взаимодействия в сфере авторских прав. Дискуссия в расширенном составе. Беларусь представляет Роман Головченко.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Мы всегда выступали за развитие Содружества как полноценной международной организации, нацеленной на развитие региональной интеграции. И как сегодня было отмечено во многих выступлениях, было очень приятно это слышать, что председательству Республики Беларусь дана достаточно высокая оценка из ваших уст. Мы осуществляли председательство на принципах преемственности, оно было направлено на реализацию долгосрочных элементов стратегии развития нашего образования в различных областях. В течение года белорусская сторона последовательно реализовывала положения концепции и мероприятия плана председательства, адаптируя их выполнение к новым и возникающим реалиям и тенденциям.
В 2021 году Содружество Независимых Государств отмечает 30-летний юбилей. И лидеры делегаций обсудили перспективы взаимодействия в новых экономических реалиях, в том числе с учетом пандемии. В рамках СНГ у Беларуси особые отношения с Россией. Наш кабинет министров находится в ежедневном контакте с российскими коллегами.