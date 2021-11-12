Роман Головченко: мы всегда выступали за развитие Содружества как полноценной международной организации

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Мы всегда выступали за развитие Содружества как полноценной международной организации, нацеленной на развитие региональной интеграции. И как сегодня было отмечено во многих выступлениях, было очень приятно это слышать, что председательству Республики Беларусь дана достаточно высокая оценка из ваших уст. Мы осуществляли председательство на принципах преемственности, оно было направлено на реализацию долгосрочных элементов стратегии развития нашего образования в различных областях. В течение года белорусская сторона последовательно реализовывала положения концепции и мероприятия плана председательства, адаптируя их выполнение к новым и возникающим реалиям и тенденциям.