«В сторону границы слышны звуки выстрелов». Очевидец о ситуации в лагере беженцев около Польши

Ситуация на белорусско-польской границе остается напряженной. Лагерь беженцев периодически пополняется прибывающими новыми группами людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ситуация на белорусско-польской границе остается напряженной. Лагерь беженцев периодически пополняется прибывающими новыми группами людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На пятый день «осады» люди (около 70 человек) предприняли попытку прорваться в Польшу. К колючей проволоке в сопредельном государстве стягивают еще больше силовиков. Польские военные продолжают равнодушно наблюдать за людьми в лагере, которые не теряют надежду быть услышанными. Вот что происходит в лагере сейчас.
В сторону границы слышны звуки выстрелов.
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