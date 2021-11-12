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«В сторону границы слышны звуки выстрелов». Очевидец о ситуации в лагере беженцев около Польши

12 ноября 2021 12:03
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Ситуация на белорусско-польской границе остается напряженной. Лагерь беженцев периодически пополняется прибывающими новыми группами людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«В сторону границы слышны звуки выстрелов». Очевидец о ситуации в лагере беженцев около Польши-1

На пятый день «осады» люди (около 70 человек) предприняли попытку прорваться в Польшу. К колючей проволоке в сопредельном государстве стягивают еще больше силовиков. Польские военные продолжают равнодушно наблюдать за людьми в лагере, которые не теряют надежду быть услышанными. Вот что происходит в лагере сейчас.

«В сторону границы слышны звуки выстрелов». Очевидец о ситуации в лагере беженцев около Польши-4

В сторону границы слышны звуки выстрелов.

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Фотофакт

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