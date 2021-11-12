«В сторону границы слышны звуки выстрелов». Очевидец о ситуации в лагере беженцев около Польши

На пятый день «осады» люди (около 70 человек) предприняли попытку прорваться в Польшу. К колючей проволоке в сопредельном государстве стягивают еще больше силовиков. Польские военные продолжают равнодушно наблюдать за людьми в лагере, которые не теряют надежду быть услышанными. Вот что происходит в лагере сейчас.