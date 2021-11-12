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«Врачи без границ» требуют прекратить жестокое отношение польских и литовских силовиков к беженцам

12 ноября 2021 11:21
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Прекратить зверства в отношении беженцев, чинимые польскими и литовскими пограничниками, потребовала авторитетная международная организация «Врачи без границ». Об этом представители заявили газете The Guardian, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Врачи без границ» требуют прекратить жестокое отношение польских и литовских силовиков к беженцам-1

Ее представители привели многочисленные факты бесчеловечного отношения к людям. Их избивают ногами, используют электрошокеры. Советник по гуманитарным вопросам организации Кайл МакНелли рассказал, что общался с пострадавшими от насилия польских силовиков и лично видел полученные травмы.

«Врачи без границ» требуют прекратить жестокое отношение польских и литовских силовиков к беженцам-4

Люди рассказывали, что их били прикладом пистолета, ногами по ребрам, током в шею, а все их вещи отобрали или уничтожили европейские пограничники. Ситуация ухудшается. А вместе с этим растет враждебность польской полиции и военных.

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# Беженцы # Кайл МакНелли # Фотофакт

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