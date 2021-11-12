«Врачи без границ» требуют прекратить жестокое отношение польских и литовских силовиков к беженцам

Прекратить зверства в отношении беженцев, чинимые польскими и литовскими пограничниками, потребовала авторитетная международная организация «Врачи без границ». Об этом представители заявили газете The Guardian, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ее представители привели многочисленные факты бесчеловечного отношения к людям. Их избивают ногами, используют электрошокеры. Советник по гуманитарным вопросам организации Кайл МакНелли рассказал, что общался с пострадавшими от насилия польских силовиков и лично видел полученные травмы.