Александр Лукашенко: насколько патриотичны и преданы белорусскому народу и закону наши работники в СК?

Новости Беларуси. Борьба с экстремизмом, преступлениями в цифре и положение дел внутри ведомства. 12 ноября Президент принял с докладом председателя Следственного комитета Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Борьба с экстремизмом, преступлениями в цифре и положение дел внутри ведомства. 12 ноября Президент принял с докладом председателя Следственного комитета Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Самостоятельный следственный орган – это инициатива Президента. Время показало – шаг верный. А вот председатель Следкома в должности менее года. Хотя новый руководитель активно включился в работу, показал себя в непростой ситуации с учетом вызовов 2020 года. А в таких условиях работы не год за два, а год за три, уверен Президент.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Все прошлые беды и проблемы, конечно, свалились на ваши плечи и на ваших коллег. Очень много осталось дел, которые надо было рассмотреть. В связи с этим у меня вопрос: разобрали ли вы эти завалы? Это первое. Второй вопрос: как с коллективом Следственного комитета? Насколько патриотичны и преданы белорусскому народу и закону наши работники в Следственном комитете? Это также немаловажно.
В правоохранительных органах вы человек не новый. И тогда я уже говорил, что вы спокойно можете быстро разобраться в ситуации и организовать нормальную работу Следственного комитета, продолжить те добрые традиции, которые были заложены при прежних руководителях. Давайте без самоотчета, что вы сделали за это время, что не сделано – я прочитал, готовясь к вашему докладу, все материалы. Вы доложите мне по вопросам, которые касаются меня как Президента, и тем проблемам, которые я обозначил. Остановитесь на них.
Александр Лукашенко принял с докладом председателя Следственного комитета Дмитрия Гору (здесь подробности).
Президента интересовал ход расследования самых резонансных уголовных дел и борьба с криминалом в цифре. Информационная среда все чаще становится площадкой для преступлений, шантажа и вымогательств. Каждое четвертое преступление о хищении связано с высокими технологиями. Отдельное направление работы Следственного комитета – борьба с экстремистскими проявлениями. Расследование подобных уголовных дел сегодня идет планомерно и систематизированно, с большим акцентом на аналитику.
Председатель СК: никто не должен уйти от ответственности за совершенные преступления (подробнее здесь).
Учитывая ресурс и потенциал ведомства, Следком является самым активным участником расследований дел о геноциде времен Великой Отечественной войны. По этому уголовному делу проведено уже почти 11 тысяч допросов. А сейчас обсуждается вопрос о создании межгосударственной следственной группы с коллегами из России.