Александр Лукашенко: насколько патриотичны и преданы белорусскому народу и закону наши работники в СК?

Самостоятельный следственный орган – это инициатива Президента. Время показало – шаг верный. А вот председатель Следкома в должности менее года. Хотя новый руководитель активно включился в работу, показал себя в непростой ситуации с учетом вызовов 2020 года. А в таких условиях работы не год за два, а год за три, уверен Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все прошлые беды и проблемы, конечно, свалились на ваши плечи и на ваших коллег. Очень много осталось дел, которые надо было рассмотреть. В связи с этим у меня вопрос: разобрали ли вы эти завалы? Это первое. Второй вопрос: как с коллективом Следственного комитета? Насколько патриотичны и преданы белорусскому народу и закону наши работники в Следственном комитете? Это также немаловажно.

В правоохранительных органах вы человек не новый. И тогда я уже говорил, что вы спокойно можете быстро разобраться в ситуации и организовать нормальную работу Следственного комитета, продолжить те добрые традиции, которые были заложены при прежних руководителях. Давайте без самоотчета, что вы сделали за это время, что не сделано – я прочитал, готовясь к вашему докладу, все материалы. Вы доложите мне по вопросам, которые касаются меня как Президента, и тем проблемам, которые я обозначил. Остановитесь на них.