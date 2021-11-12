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Председатель СК: никто не должен уйти от ответственности за совершённые преступления

12 ноября 2021 13:11
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Новости Беларуси. Борьба с экстремизмом, преступлениями в цифре и положение дел внутри ведомства. 12 ноября Президент принял с докладом председателя Следственного комитета Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Председатель СК: никто не должен уйти от ответственности за совершённые преступления-1

Дмитрий Гора, председатель Следственного комитета Беларуси:
Никто не должен уйти от ответственности за совершенные преступления. Мы видим те процессы, которые не видели еще полгода-год назад. В целом выходим на более крупные, более детальные схемы противоправной деятельности. В то же время есть определенный поток уголовных дел, которые возбуждаются чуть ли не ежедневно, еженедельно в отношении лиц, которые принимали участие в массовых беспорядках. Они устанавливаются каждый день.

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# Следственный комитет Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Дмитрий Гора # Фотофакт

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