Виктор Чайчиц о новой редакции КоАП: граждане оценили свой труд, что их предложения не оставлены без внимания

Виктор Чайчиц, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов:

Очень важно, что граждане оценили свой труд. Они оценили то, что их предложения не оставлены без внимания. Я думаю, что все сейчас обсуждают этот вопрос, вопрос новшества в административном законодательстве. И очень многие граждане лично мне говорили: «Вошло мое предложение, то, которое я направлял в Администрацию Президента». И это очень важно, что эта обратная связь у нас проявилась таким образом.