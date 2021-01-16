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Виктор Чайчиц о новой редакции КоАП: граждане оценили свой труд, что их предложения не оставлены без внимания

16 января 2021 13:36
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Новости Беларуси. Действительно народная – так новую редакцию КоАП оценивают эксперты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поправки в Административный кодекс вносились не только с прицелом на мнения юристов – внимательно были выслушаны и пожелания граждан. Такую законодательную гибкость отмечает и Виктор Чайчиц, председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов.

Виктор Чайчиц о новой редакции КоАП: граждане оценили свой труд, что их предложения не оставлены без внимания-1

Виктор Чайчиц, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов:
Очень важно, что граждане оценили свой труд. Они оценили то, что их предложения не оставлены без внимания. Я думаю, что все сейчас обсуждают этот вопрос, вопрос новшества в административном законодательстве. И очень многие граждане лично мне говорили: «Вошло мое предложение, то, которое я направлял в Администрацию Президента». И это очень важно, что эта обратная связь у нас проявилась таким образом.

Виктор Чайчиц о новой редакции КоАП: граждане оценили свой труд, что их предложения не оставлены без внимания-4

Это был фрагмент итоговой программы «Неделя».

Полную версию интервью смотрите 17 января в 19:30 на телеканале СТВ.

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# Закон # общество # Виктор Чайчиц # Игорь Позняк # Фотофакт

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