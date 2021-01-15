Вместо наказания – предупреждение, вместо штрафа – общественные работы. В Минюсте рассказали про новую редакцию КоАП

Новости Беларуси. Вместо наказания – предупреждение, вместо штрафа – общественные работы. Над созданием нового процессуального Административного кодекса Беларуси больше года работали специалисты из десятка ведомств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В чём Административный кодекс станет либеральнее, а в чём – наоборот? Рассказывает Светлана Любецкая Все предложения постепенно собирались, а уже в Палате представителей вырабатывались конкретные решения. Итог масштабной работы – принятие новых правовых актов, о которых нашим корреспондентам разъяснили в Министерстве юстиции.

Павел, подскажите, пожалуйста. Президент подписал новые кодексы об административной ответственности. В чем, на ваш взгляд, главное отличие новой редакции?

Павел Ненашев, главный консультант Министерства юстиции:

Главное отличие новых, подписанных у главы государства, кодексов заключается в том, что вводится новая система категоризации правонарушений, которая кардинально скажется на последствиях привлечения к ответственности граждан, поскольку, в случае совершения административных проступков, это минимальная категория правонарушений. В первый раз гражданин будет привлекаться к взысканию в виде предупреждения. Соответственно, это не будет влечь последствий, связанных с привлечением к ответственности. Отдельно вводится особый порядок привлечения к ответственности несовершеннолетних, более либеральный по сравнению с действующей редакцией. И в целом КоАП кардинально пересмотрен на предмет общего количества составов правонарушений, которых стало где-то на 100 меньше. Были пересмотрены более 200 санкций составов правонарушений. В целом кодекс был кардинально отредактирован с учетом действующих подходов в законодательстве и действующей правоприменительной практики.

Как изменились подходы к наказаниям за правонарушения? Возможно, где-то смягчились, стали более либеральными, а где-то усилились. Назовите конкретные примеры.

Павел Ненашев:

В большинстве своем, когда прорабатывались составы, то старались разработчики – законодатели санкций, скажем так, откорректировать в направлении смягчения, но в отдельных случаях, наоборот, санкции ужесточались. Если брать правонарушения в области безопасности дорожного движения, понятно, что с учетом действующей статистики, практики привлечения к ответственности выявлялись проблемы в этой сфере. Соответственно, возникала необходимость ужесточать ответственность по отдельным составам данных глав кодекса. Что касается смягчения ответственности, то здесь следует сказать, что в целом общий подход заключался в том, что базовый размер штрафа, налагаемого на физических лиц, был снижен с 50 до 30 величин. Поэтому в большей степени – около 70 составов правонарушений – в принципе размер штрафа так и снизился.

Еще одна важная новелла – изменение подходов в части сроков, в течение которых лицо считается подвергнутым административному взысканию. Какие изменения внесены в Кодексы по вопросам административной ответственности? Объясняем по пунктам Теперь «клеймо правонарушителя» сохраняется на год только для лиц, совершивших грубое административное нарушение, в остальных случаях – шесть месяцев. А административный проступок и вовсе не будет подвергаться взысканию.