В чём Административный кодекс станет либеральнее, а в чём – наоборот? Рассказывает Светлана Любецкая

Новости Беларуси. 14 января в гостях студии Новости «24 часа» на СТВ глава Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Светлана Любецкая. Игорь Позняк, СТВ:

Давайте закрепим основной тезис, основной посыл, идеологию новой редакции Кодекса, когда акценты смещаются от наказания в сторону профилактики, предупреждения правонарушения. Как это будет работать на практике? Так называемое доверие государства к тому, что человек больше не будет повторять допущенную ошибку Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Это будет связано в первую очередь с применением положений о градации правонарушений. То есть категории проступка сегодня составляют более 25 %, четверть правонарушений фактически повлекут вынесение предупреждения.

Игорь Позняк:

Проступок – это когда человек впервые что-то совершил? Светлана Любецкая:

Причем последствия незначительны. В этой ситуации законодатель исходил из того, что можно ограничиться предупреждением, сформировав таким образом предпосылки к дальнейшему законопослушному поведению. Так называемое доверие государства к тому, что человек больше не будет повторять допущенную ошибку. Вот эта идея взаимодействия государства и общества в регулировании этой сферы общественных отношений. Игорь Позняк:

Достаточно будет такого шага? Светлана Любецкая:

Я полагаю, что да. Поскольку уровень образования, культуры и подхода очень взвешенного в обществе уже сформировался, законодатель уже исходил из того, что нужно приветствовать тех, кто соблюдает закон, а если он оступился и эта ошибка незначительная, то и мера реагирования должна быть адекватной.

Игорь Позняк:

Я припоминаю нашу беседу более года назад, когда вы сказали, что общество должно созреть. Это тот самый момент? Светлана Любецкая:

Как раз таки закон нацелен на это. Мы очень ожидаем, что идея этого закона будет воспринята, а самое главное – правильно реализована. Сегодня исключается двойная ответственность юридических лиц Игорь Позняк:

Давайте пройдемся по наиболее часто встречающимся ситуациям, которые волнуют наших зрителей. Светлана Любецкая:

Самые различные сферы правоотношений затронуты ответственностью административной. Если сказать, что с завтрашнего дня могло бы измениться – Кодекс-то вступает в действие с 1 марта, уже недалеко эта дата, – я бы хотела отметить самые разные положения, которые коснутся граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц. В частности, если коснуться юридических лиц, то закон уходит от понятия вины юридического лица. Сегодня исключается двойная ответственность юридических лиц, как было раньше, когда за одно и то же правонарушение отвечало и должностное лицо, его допустившее, и юридическое лицо. Теперь такую ответственность понесет должностное лицо, которое конкретно нарушило какие-то положения, регламенты. А уж в случае недостаточности – это исключительная ситуация – предусматривается и ответственность юридического лица.

Подходы изменились, в частности, к регулированию отношений, связанных с социально уязвимыми категориями граждан Что касается ответственности граждан. Различные предложения поступали, они изучались внимательно. И подходы изменились, в частности, к регулированию отношений, связанных с социально уязвимыми категориями граждан. В частности, сейчас парковка на месте, предназначенном для водителей-инвалидов, к сожалению, зачастую используется на теми лицами, для которых она предназначена. Поэтому в законе предусмотрена возможность принудительной отбуксировки для лиц, которые заняли без оснований эти парковочные места, и освобождение для лиц, чтобы они могли незамедлительно воспользоваться. Для тех, кто пользуется электромобилями: места, установленные для заправки электромобилей, также иногда используются не по назначению. Водители должны знать, что теперь их занимать нет необходимости и не нужно, поскольку они будут принудительно отбуксированы, но со всеми вытекающими последствиями.

Изменились подходы в части защиты и экологической обстановки Игорь Позняк:

Та ситуация, которую нам буквально сегодня диктует время. Светлана Любецкая:

Конечно. Изменились подходы в части защиты и экологической обстановки. Это и парковка в неположенных местах. Что касается подходов к обеспечению безопасности жизни и здоровья. Блокирование транспортных коммуникаций – то, что сегодня может повлечь вред здоровью, ущерб, аварию и более тяжкие последствия. Сегодня такая ответственность усилена, поскольку это требует защиты самых основных прав – права на жизнь и права на здоровье. Что касается подходов, касающихся вождения в нетрезвом виде. В этой части ответственность усилена. Серьезные последствия наступят для тех водителей, которые садятся за руль в нетрезвом виде. Новый Кодекс совместил в себе комплексно подходы, с одной стороны, достаточно серьезной либерализации, послабления ответственности, а с другой стороны, он учел те требования сегодняшнего времени по социально значимым правонарушениям, которые требуют реагирования со стороны государства. И в этой части достаточно серьезная ответственность имеется. Игорь Позняк:

Ситуация последних нескольких месяцев, когда некоторые наши сограждане, будем говорить так, потеряли грань между вседозволенностью и законодательными рамками. Что здесь предусмотрено?

Светлана Любецкая:

Необходимо учитывать, что правила дорожного движения в части использования звуковых и световых сигналов имеют место сегодня, и несоблюдение, нерегламентированное использование также в законе отражено. Последствия и ответственность в этих случаях предусмотрены новыми положениями закона. Кроме того, блокирование транспортных коммуникаций, особенно в местах проведения массовых мероприятий, то есть опасности подвергаются лица, скопления людей – нужно понимать, что источник повышенной опасности, автомобиль, конечно, в поле зрения должен находиться водителя. И ответственность за это существенная. Скажу, что комплексно законодательство изменяется. У нас есть законодательство, регулирующее использование геральдических символов, символики, и в нем предусматривается порядок регистрации, порядок узаконивания тех или иных символов, знаков и так далее. Так вот, использование незарегистрированной символики – и раньше были нормы таковые, они будут применяться в соответствии с теми положениями, которые регламентируют использование такой символики, разрешение или запрет ее.