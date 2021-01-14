В чём Административный кодекс станет либеральнее, а в чём – наоборот? Рассказывает Светлана Любецкая
Новости Беларуси. 14 января в гостях студии Новости «24 часа» на СТВ глава Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Светлана Любецкая.
Игорь Позняк, СТВ:
Давайте закрепим основной тезис, основной посыл, идеологию новой редакции Кодекса, когда акценты смещаются от наказания в сторону профилактики, предупреждения правонарушения. Как это будет работать на практике?
Так называемое доверие государства к тому, что человек больше не будет повторять допущенную ошибку
Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Это будет связано в первую очередь с применением положений о градации правонарушений. То есть категории проступка сегодня составляют более 25 %, четверть правонарушений фактически повлекут вынесение предупреждения.
Игорь Позняк:
Проступок – это когда человек впервые что-то совершил?
Светлана Любецкая:
Причем последствия незначительны. В этой ситуации законодатель исходил из того, что можно ограничиться предупреждением, сформировав таким образом предпосылки к дальнейшему законопослушному поведению. Так называемое доверие государства к тому, что человек больше не будет повторять допущенную ошибку. Вот эта идея взаимодействия государства и общества в регулировании этой сферы общественных отношений.
Игорь Позняк:
Достаточно будет такого шага?
Светлана Любецкая:
Я полагаю, что да. Поскольку уровень образования, культуры и подхода очень взвешенного в обществе уже сформировался, законодатель уже исходил из того, что нужно приветствовать тех, кто соблюдает закон, а если он оступился и эта ошибка незначительная, то и мера реагирования должна быть адекватной.
Игорь Позняк:
Я припоминаю нашу беседу более года назад, когда вы сказали, что общество должно созреть. Это тот самый момент?
Светлана Любецкая:
Как раз таки закон нацелен на это. Мы очень ожидаем, что идея этого закона будет воспринята, а самое главное – правильно реализована.
Сегодня исключается двойная ответственность юридических лиц
Игорь Позняк:
Давайте пройдемся по наиболее часто встречающимся ситуациям, которые волнуют наших зрителей.
Светлана Любецкая:
Самые различные сферы правоотношений затронуты ответственностью административной. Если сказать, что с завтрашнего дня могло бы измениться – Кодекс-то вступает в действие с 1 марта, уже недалеко эта дата, – я бы хотела отметить самые разные положения, которые коснутся граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц. В частности, если коснуться юридических лиц, то закон уходит от понятия вины юридического лица. Сегодня исключается двойная ответственность юридических лиц, как было раньше, когда за одно и то же правонарушение отвечало и должностное лицо, его допустившее, и юридическое лицо. Теперь такую ответственность понесет должностное лицо, которое конкретно нарушило какие-то положения, регламенты. А уж в случае недостаточности – это исключительная ситуация – предусматривается и ответственность юридического лица.
Подходы изменились, в частности, к регулированию отношений, связанных с социально уязвимыми категориями граждан
Что касается ответственности граждан. Различные предложения поступали, они изучались внимательно. И подходы изменились, в частности, к регулированию отношений, связанных с социально уязвимыми категориями граждан. В частности, сейчас парковка на месте, предназначенном для водителей-инвалидов, к сожалению, зачастую используется на теми лицами, для которых она предназначена. Поэтому в законе предусмотрена возможность принудительной отбуксировки для лиц, которые заняли без оснований эти парковочные места, и освобождение для лиц, чтобы они могли незамедлительно воспользоваться. Для тех, кто пользуется электромобилями: места, установленные для заправки электромобилей, также иногда используются не по назначению. Водители должны знать, что теперь их занимать нет необходимости и не нужно, поскольку они будут принудительно отбуксированы, но со всеми вытекающими последствиями.
Изменились подходы в части защиты и экологической обстановки
Игорь Позняк:
Та ситуация, которую нам буквально сегодня диктует время.
Светлана Любецкая:
Конечно. Изменились подходы в части защиты и экологической обстановки. Это и парковка в неположенных местах. Что касается подходов к обеспечению безопасности жизни и здоровья. Блокирование транспортных коммуникаций – то, что сегодня может повлечь вред здоровью, ущерб, аварию и более тяжкие последствия. Сегодня такая ответственность усилена, поскольку это требует защиты самых основных прав – права на жизнь и права на здоровье. Что касается подходов, касающихся вождения в нетрезвом виде. В этой части ответственность усилена. Серьезные последствия наступят для тех водителей, которые садятся за руль в нетрезвом виде.
Новый Кодекс совместил в себе комплексно подходы, с одной стороны, достаточно серьезной либерализации, послабления ответственности, а с другой стороны, он учел те требования сегодняшнего времени по социально значимым правонарушениям, которые требуют реагирования со стороны государства. И в этой части достаточно серьезная ответственность имеется.
Игорь Позняк:
Ситуация последних нескольких месяцев, когда некоторые наши сограждане, будем говорить так, потеряли грань между вседозволенностью и законодательными рамками. Что здесь предусмотрено?
Светлана Любецкая:
Необходимо учитывать, что правила дорожного движения в части использования звуковых и световых сигналов имеют место сегодня, и несоблюдение, нерегламентированное использование также в законе отражено. Последствия и ответственность в этих случаях предусмотрены новыми положениями закона. Кроме того, блокирование транспортных коммуникаций, особенно в местах проведения массовых мероприятий, то есть опасности подвергаются лица, скопления людей – нужно понимать, что источник повышенной опасности, автомобиль, конечно, в поле зрения должен находиться водителя. И ответственность за это существенная.
Скажу, что комплексно законодательство изменяется. У нас есть законодательство, регулирующее использование геральдических символов, символики, и в нем предусматривается порядок регистрации, порядок узаконивания тех или иных символов, знаков и так далее. Так вот, использование незарегистрированной символики – и раньше были нормы таковые, они будут применяться в соответствии с теми положениями, которые регламентируют использование такой символики, разрешение или запрет ее.
В отношении несовершеннолетних значительный воспитательный уклон. Не наказать, а воспитать
Игорь Позняк:
Что касается несовершеннолетних, в новой редакции красной линией проходит эта позиция. Что здесь изменяется? По отношению к самим несовершеннолетним и по отношению к их родителям.
Светлана Любецкая:
В отношении несовершеннолетних значительный воспитательный уклон. Это однозначно. Не наказать, а воспитать. Причем государство возлагает обязанность на лиц, которые будут вести административный процесс, разъяснить последствия совершения административных правонарушений, что ребенок сделал не так. Если ему некому объяснить, то те лица взрослые, которые вовлечены в административный процесс, должны будут это сделать по факту общения с этим несовершеннолетним.
Более того, достаточно широкий спектр применения мер воспитательного воздействия. Ребенку необходимо будет объяснить последствия, а также научить его, как загладить причиненный вред. Это может быть и принесение извинений потерпевшему. В случаях необходимости, если это вызвано характером правонарушения, может быть ограничен его досуг, чтобы исключить дальнейшее его поведение.