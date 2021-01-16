В Могилёве на выходных будут работать полсотни катков и две лыжные трассы

Новости Беларуси. С приходом морозной и снежной зимы белорусы активно занялись спортом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только в Могилеве на выходных будут работать полсотни катков.

Всю неделю здесь наращивали лед. Погода – самая подходящая: выпало достаточно снега, чтобы сделать подушку для уличных катков. На слаломной трассе в Могилеве аншлаг. Печерский лесопарк превратился в домашний лыжный курорт.

Юрий Мышейко, директор предприятия «Могилеваттракционы»:

Работают наши снежные установки, работают круглосуточно, мы параллельно подсыпаем снег и пытаемся создать для наших жителей хорошие условия для катания.

Маргарита Чернявская, жительница Могилева:

Отлично, первый раз выбрались в это место и на этом агрегате (тюбинге – прим. ред.) тоже впервые. Решили, что зима давно уже такой не была и решили словить момент, пока такая хорошая погода стоит.