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В Минске простились с народным художником Беларуси Леонидом Щемелёвым

16 января 2021 12:16
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Новости Беларуси. В Минске простились с Леонидом Дмитриевичем Щемелевым. Знаменитый белорусский художник умер на 98-м году жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске простились с народным художником Беларуси Леонидом Щемелёвым-1

16 января в Центральный дом офицеров пришли его ближайшие родственники, коллеги и ученики.

В последние годы мастер преподавал в Минском художественном училище, в школе имени И.О. Ахремчика и в Белорусском политехническом институте.

Белорусский художник Леонид Щемелёв умер на 98-м году жизни

Картины Щемелева можно увидеть в музеях и частных коллекциях, в том числе и за рубежом. В 1983 году ему было присвоено звание народного художника Беларуси. В 2003-м в Минске открыта галерея Леонида Щемелева. В основе экспозиции – картины, которые мастер подарил городу.

В Минске простились с народным художником Беларуси Леонидом Щемелёвым-4

Леонид Щемелев будет похоронен на Восточном кладбище.

# Некролог # общество # Леонид Щемелёв # Фотофакт

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