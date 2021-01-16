В Беларуси проходит акция «Птушкі ля кармушкі». В чём её суть?

Новости Беларуси. Акция «Птушкі ля кармушкі» проходит в Беларуси. Она напоминает о том, как важно подкармливать птиц в холода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще одна задача – отследить изменения в популяциях воробьиных.

Участникам нужно 16 или 17 января посчитать виды и количество птиц на своей кормушке в течение часа и прислать данные организаторам, общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны».