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В Беларуси проходит акция «Птушкі ля кармушкі». В чём её суть?

16 января 2021 12:48
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Новости Беларуси. Акция «Птушкі ля кармушкі» проходит в Беларуси. Она напоминает о том, как важно подкармливать птиц в холода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси проходит акция «Птушкі ля кармушкі». В чём её суть?-1

Еще одна задача – отследить изменения в популяциях воробьиных.

В Беларуси проходит акция «Птушкі ля кармушкі». В чём её суть?-4

Участникам нужно 16 или 17 января посчитать виды и количество птиц на своей кормушке в течение часа и прислать данные организаторам, общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны».

В Беларуси проходит акция «Птушкі ля кармушкі». В чём её суть?-7

Такие подсчеты проводятся во многих странах. Обычно на кормушки в городах заглядывают большие синицы, полевые и домовые воробьи.

# Птицы Беларуси # общество # Фотофакт

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